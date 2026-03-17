닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

금호전기, ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’ 참가… 공공조달 시장 공략

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317001330449

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 03. 17. 13:40


조명 전문기업 금호전기가 오는 25일부터 27일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 열리는 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’에 참가해 자사의 LED 조명 기술과 스마트 제어 솔루션을 선보인다.

조달청이 주최하는 코리아 나라장터 엑스포는 공공기관과 기업 간 기술 교류 및 판로 확대를 목적으로 하는 국내 최대 규모의 공공조달 박람회다. 금호전기는 이번 전시회에서 LED 실내조명과 스마트 조명 시스템 등 나라장터에 등록된 주요 제품군을 전시할 예정이다.

금호전기가 선보이는 스마트 조명 솔루션은 블루투스 기반의 무선 모듈을 탑재한 ‘스마트 메쉬’ 방식을 채택했다. 별도의 통신선 공사 없이 조명 기구 간 연결이 가능하며, PC 관제 프로그램을 통해 실시간 제어와 전력 사용 현황 확인이 가능하다. 이를 통해 시설 관리의 편의성을 높이고 에너지 효율을 개선할 수 있다는 것이 업체 측의 설명이다.

특히 이번 전시에서는 기존 일반 LED 조명을 스마트 조명 시스템으로 전환해 주는 ‘스마트 메쉬 브릿지’ 장치가 소개된다. 해당 장치는 다운라이트나 평판등 등 기존 등기구를 교체하지 않고 연결하는 것만으로 모바일 앱 제어, 자동 스케줄 설정, 실시간 전력 데이터 확인 등의 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 보조 장치다.

이 시스템은 산업시설, 대학, 공공기관 등 대규모 건물 환경에서 기존 조명 체계를 스마트 관리 체계로 전환하는 데 적용될 수 있다.

금호전기 관계자는 “공공기관의 에너지 절감 및 스마트 관리 수요에 맞춰 관련 기술을 소개하고자 이번 엑스포에 참가하게 됐다”며 “앞으로도 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 조명 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

젠슨 황의 찬사와 삼성의 응답…루빈 시대 여는 전방위 AI 반도체 동맹

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

“러시아 자금 수혈 받은 北”...전장 판도 바꾼다

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭