금호전기, ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’ 참가… 공공조달 시장 공략

조명 전문기업 금호전기가 오는 25일부터 27일까지 사흘간 일산 킨텍스에서 열리는 ‘코리아 나라장터 엑스포 2026’에 참가해 자사의 LED 조명 기술과 스마트 제어 솔루션을 선보인다.





조달청이 주최하는 코리아 나라장터 엑스포는 공공기관과 기업 간 기술 교류 및 판로 확대를 목적으로 하는 국내 최대 규모의 공공조달 박람회다. 금호전기는 이번 전시회에서 LED 실내조명과 스마트 조명 시스템 등 나라장터에 등록된 주요 제품군을 전시할 예정이다.





금호전기가 선보이는 스마트 조명 솔루션은 블루투스 기반의 무선 모듈을 탑재한 ‘스마트 메쉬’ 방식을 채택했다. 별도의 통신선 공사 없이 조명 기구 간 연결이 가능하며, PC 관제 프로그램을 통해 실시간 제어와 전력 사용 현황 확인이 가능하다. 이를 통해 시설 관리의 편의성을 높이고 에너지 효율을 개선할 수 있다는 것이 업체 측의 설명이다.





특히 이번 전시에서는 기존 일반 LED 조명을 스마트 조명 시스템으로 전환해 주는 ‘스마트 메쉬 브릿지’ 장치가 소개된다. 해당 장치는 다운라이트나 평판등 등 기존 등기구를 교체하지 않고 연결하는 것만으로 모바일 앱 제어, 자동 스케줄 설정, 실시간 전력 데이터 확인 등의 기능을 구현할 수 있도록 지원하는 보조 장치다.





이 시스템은 산업시설, 대학, 공공기관 등 대규모 건물 환경에서 기존 조명 체계를 스마트 관리 체계로 전환하는 데 적용될 수 있다.





금호전기 관계자는 “공공기관의 에너지 절감 및 스마트 관리 수요에 맞춰 관련 기술을 소개하고자 이번 엑스포에 참가하게 됐다”며 “앞으로도 탄소중립 실현에 기여할 수 있는 조명 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.