LS에코에너지, 말레이시아 데이터센터에 버스덕트 공급

800만 달러(약 120억원) 규모

"아세안서 수주 지속 확대할 것"

[사진자료] LS에코에너지 베트남 호찌민 법인 작업자가 버스덕트를 점검하고 있다_260317 0 LS에코에너지 베트남 호찌민 법인 작업자가 버스덕트를 점검하고 있다. /LS에코에너지

LS에코에너지가 말레이시아 하이퍼스케일 데이터센터에 버스덕트(Busduct)를 처음 공급한다. 회사는 아세안 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있다.17일 LS에코에너지는 베트남 자회사 LSCV가 말레이시아에서 추진되고 있는 하이퍼스케일 데이터센터에 버스덕트를 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약은 약 800만 달러(약 120억원) 규모다. 회사는 말레이시아 조호르바루(Johor Bahru) 지역의 데이터센터 구축 일정에 맞춰 제품을 공급한다.하이퍼스케일 데이터센터는 AI와 클라우드 서비스 운영을 위해 구축되는 초대형 데이터센터다. 대규모 전력 공급이 필수적인 만큼 대용량의 전력 전송이 가능한 버스덕트가 핵심 인프라로 활용되고 있다.조호르바루는 전력 수급과 부지 확보 여건이 좋아 글로벌 빅테크 기업들의 신규 데이터센터 투자 거점으로 빠르게 부상하고 있는 곳이다. 회사는 지난해 10월 인도네시아 데이터센터 수주에 이어 이번 말레이시아 진출까지 이어지며 아세안 시장 확대에 속도를 내고 있다.이상호 LS에코에너지 대표는 "AI와 클라우드 확산으로 데이터센터 시장이 빠르게 성장하면서 전력 인프라 수요도 함께 확대되고 있다"며 "버스덕트와 전력 케이블을 아우르는 전력 인프라 사업을 강화해 아세안 데이터센터 시장에서 수주를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.