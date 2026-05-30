오후 3시 사전투표율 19.77%…지방선거 최고치 ‘눈앞’

역대 최고 사전투표율 기록과 0.85%p 차이

시간당 1%p 증가…오후 4시께 최고치 경신 전망

사전투표소 찾은 유권자들<YONHAP NO-3917> 0 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다./연합

제9회 전국동시지방선거 사전투표가 3시간 남은 가운데, 역대 지방선거 사전투표율의 최고치 기록이 경신될 것으로 보인다.30일 중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 시적된 지방선거 사전투표의 둘째 날인 30일 오후 3시 현재 투표율이 19.77%로 집계됐다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(17.38%)과 견줘 2.39%포인트(p) 높은 수준이다. 또 역대 지방선거 최고 사전투표율이자 제8회 지방선거 최종 사전투표율인 20.62%와 불과 0.85%p의 차이를 남겨두고 있다.사전투표율이 시간당 1%p씩 상승하고 있어 이날 오후 4시에는 최고치 기록을 경신할 것으로 전망된다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(34.34%)이며 전북(30.49%), 광주·강원(23.44%), 세종(22.68%) 등이 뒤를 잇고 있다.가장 낮은 곳은 15.61%를 기록한 대구였으며 경기(17.39%), 부산(17.91%), 인천(18.01%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 19.62%로 전국 평균치와 유사한 수준을 보이고 있다.사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 진행된다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 본인 확인이 가능한 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.전국에 총 총 3571개 설치된 투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지와 대표전화 1390을 통해 확인할 수 있다.