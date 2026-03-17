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카카오, ‘카카오비즈 멤버십’에 배민상회·알바몬 혜택 강화

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 17. 09:16

배민상회·알바몬 이용 지원금 혜택 추가
지난해 12월 베타 버전 출시 이후 지원 업종 확대
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카카오가 '카카오비즈 멤버십' 혜택을 추가했다./카카오
카카오는 '카카오비즈 멤버십'에 배민상회와 알바몬 이용 지원금 혜택을 추가했다고 17일 밝혔다.

카카오비즈 멤버심은 중소상공인의 매장 운영에 도움이 되는 혜택을 모은 구독형 서비스로 광고·마케팅부터 매장 운영, 식자재 구매까지 사업에 필요한 다양한 혜택을 묶어 합리적인 가격에 제공한다. 월 1만4900원에 최대 50만원 상당의 멤버십 혜택이 주어진다. 지난해 12월 베타 버전으로 출시해 외식업(F&B) 사업자를 중심으로 비용 절감 효과를 제공하고 있으며 지원 업종을 점차 확장해 나갈 계획이다.

카카오는 중소상공인의 이용 비중이 높은 배민상회, 알바몬과 협력해 멤버십 혜택을 강화했다. 멤버십 가입 시 배달 비품 및 식자재 전문 쇼핑몰 '배민상회' 4만원 할인 쿠폰팩을 추가로 이용 가능하다. 또한 알바몬 채용 광고 상품인 '슈퍼점프', '알바몬 제트' 이용 지원금 3만 원도 받을 수 있다. 이를 통해 매장 운영 비용을 절감하고 인력 채용 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

기존 혜택도 계속 유지된다. 카카오 광고 지원금 3만원, 오케이포스 고객관리 메시지 발송비 1만원, 레뷰 체험단 마케팅 62% 할인, 디너의 여왕 인플루언서 마케팅 6만원 할인, 포스피드 및 오터포스 배달 주문 프로그램 3개월 무료 및 비용 지원, CJ프레시웨이 프레시엔 식자재몰 2만원 할인 쿠폰팩을 모두 이용할 수 있다.

황준연 카카오비즈니스도메인리더는 "카카오비즈 멤버십은 매장 운영 과정에서 실제로 필요로 하는 혜택을 하나로 묶어 중소상공인을 실질적으로 지원하는 데 초점을 맞춘 서비스"라며 "앞으로도 현장 밀착형 혜택을 확대해 소상공인의 성장을 돕는 상생 생태계를 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.


김영진 기자

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