[시네마산책] 가슴이 뜨거워지는 SF ‘프로젝트 헤일메리’

SF 수작들의 장점들만 빌려와…보편적 재미·감동 안겨줘
라이언 고슬링 '차분한' 원맨쇼 백미…촬영·세트도 일품
18일 개봉하는 '프로젝트 헤일메리'는 먼저 만들어진 SF 수작들을 레퍼런스로 삼아 장점들만 잘 취한 작품이다. 원작자(앤디 위어)가 같은 '마션'에서는 절망적인 상황에서도 유쾌하고 씩씩한 캐릭터를, '인터스텔라'와 '그래비티'에서는 쓸쓸하고 시적인 분위기를 각각 빌려왔다.
그런데 여기서 그쳤다면 약간은 밋밋한 평작에 머물렀을 것이다. 일종의 양념으로 '아마겟돈'과 '캐스트 어웨이'의 일부 설정을 끌어와 보편적 재미와 감동을 더한다. 임무 완수 후 지구 귀환이 어렵다는 사실을 알면서도 초연하기 그지 없는 우주선 승무원들의 모습은 '아마겟돈'에서 지구로 날아오는 행성 파괴를 위해 죽음을 각오하고 우주로 떠나는 유정 굴착 전문가들을 연상시킨다. 또 '돌멩이 게'처럼 생긴 '로키'에게 의지하는 '그레이스'는 '캐스트…'에서 배구공을 '윌슨'으로 부르며 친구처럼 지내는 주인공과 많이 닮았다.
이 영화의 백미는 뭐니뭐니해도 라이언 고슬링의 '부담스럽지 않은' 원맨쇼다. 대부분의 장면을 홀로 이끌어 가지만, 보통 이 경우 빠지기 쉬운 '과유불급'의 함정을 절묘하게 피해간다. 감정 표현을 오히려 자제하는 방식의 열연으로 보는 이들의 공감대를 형성하고 측은지심을 자아낸다. 지난해 개봉했으면 지난 16일 열린 제98회 아카데미 시상식에서 '씨너스: 죄인들'의 마이클 B. 조던을 제치고 남우주연상을 타고도 남았을 수준의 명연기다.
컴퓨터그래픽(CG)이 아닌 실제 모형으로 제작된 극중 '로키'와 최첨단 기술력을 자랑하면서도 현실감이 물씬 배어나는 우주선 세트는 아날로그적 매력을 놓치지 않는다. 또 무중력 공간을 유영하는 듯한 착각을 불러일으키는 촬영도 일품이다. 극장, 그 중에서도 아이맥스(IMAX) 관람을 추천하는 이유다.
이 같은 장점에도 누구에게는 2시간 36분의 상영 시간이 살짝 버거울 수도 있겠다. 그러나 막상 도전하고 나면 만족스러운 문화적 체험으로 남을 만한 영화다. 12세 이상 관람가.