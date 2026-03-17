닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

밤 10시까지 장사하는 부모…서울시, 아이돌봄비 540만원 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004971

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 17. 11:32

아이돌봄
소상공인 민간아이돌봄서비스 지원사업 포스터/서울시
야간에도 영업을 하느라 아이를 돌보기 어려운 소상공인 부모들의 돌봄 공백을 서울시가 직접 메운다.

시는 KB금융그룹의 기부금을 재원으로 '소상공인 민간아이돌봄서비스 지원사업'을 올해도 추진한다고 17일 밝혔다.

자영업자는 직장인과 달리 야간·휴일 영업이 잦아 어린이집 외 별도의 돌봄 공백이 생기기 쉽고, 부부가 함께 일하는 경우 그 부담은 더 커진다. 출산·육아로 인한 경영 공백을 우려해 임신 자체를 포기하는 사례도 적지 않다.

지원 규모는 3개월~12세 자녀 1명 기준 최대 360만원, 2명은 최대 540만원으로 서비스 이용요금의 약 3분의 2를 시가 부담한다. 지난해 11월부터 2025년 말까지 총 532가구(아동 761명)가 이 서비스를 이용했으며, 가구당 평균 약 209만 원을 지원받았다. 이용자의 88.3%가 "일·가정 양립에 도움이 됐다"고 응답했다.

올해는 서비스 실효성을 높이기 위한 개선도 이뤄진다. 밤 10시~오전 6시 심야시간대 돌봄 인력에게 별도 수당을 신설해 야간 서비스 이용 시에도 주간과 동일한 본인부담금 수준을 유지할 수 있도록 했다. 지원 대상도 기존 소상공인 사업주·종사자에서 서울시 '워라밸 포인트제' 성장형·선도형 기업의 상시근로자까지 확대됐다. 서비스 제공기관도 4개소에서 5개소로 늘리고, 기관 변경 횟수도 최대 3회로 확대해 이용 편의를 높였다.

신청은 이달 18일부터 4월 8일까지 서울시 '탄생육아 몽땅정보통' 누리집에서 온라인으로 받는다. 신청 자격은 사업장과 거주지가 모두 서울 소재인 소상공인이며, 선정 결과는 4월 20일 개별 통보된다.

마채숙 시 여성가족실장은 "늦은 시간까지 가게를 지키는 소상공인 부모와 장시간 근무하는 근로자 부모들에게 아이 돌봄은 늘 큰 고민"이라며 "부모들이 안심하고 일과 가정을 병행할 수 있도록 돌봄 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭