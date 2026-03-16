AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

21억5000만건 직무 데이터 분석…AI가 직무 간 관계 이해

개인 경력 기반 이직·전직 경로 안내

온톨로지 구조 0 직무 온톨로지 구조/한국고용정보원

인공지능(AI)이 개인의 경력과 역량을 분석해 다음 직업까지 안내하는 시대가 열릴 전망이다. 직무 간 관계를 데이터로 연결해 이직·전직 가능 경로를 분석하는 '직무 지도'가 구축되면서 노동시장에서도 AI 기반 경력 설계 서비스가 본격화할 가능성이 커지고 있다.한국고용정보원은 21억5000만건의 직무 관련 데이터를 활용해 직무 간 관계를 체계적으로 연결한 '직무 온톨로지' 구조와 관리시스템에 대한 특허 등록을 완료했다고 16일 밝혔다.직무 온톨로지는 직무와 관련된 개념과 역량, 자격, 학과 등을 하나의 지식 체계로 연결해 AI가 직무 간 관계를 이해하고 분석할 수 있도록 만든 데이터 구조다. 그동안 직무 정보는 단순한 직종 분류 중심으로 제공돼 유사 직무 간 차이나 개인 경험을 반영한 경력 확장 경로를 파악하기 어렵다는 한계가 있었다.고용정보원은 2020년 직무 온톨로지 구축을 시작해 지속적으로 데이터를 축적해 왔다. 직무명 2566만건, 학과명 5158만건, 훈련과정 995만건, 자격 128만건 등 21억5000만건에 이르는 직무 관련 데이터를 기반으로 직무 간 연결 구조를 구축했다.이 데이터를 활용하면 현재 수행 중인 직무와 유사한 직무, 추가 역량을 통해 확장 가능한 직무 영역, 직무 간 공유 역량 등을 분석할 수 있다. 개인의 경력 정보와 결합하면 현재 경력 위치에서 이동 가능한 직무 영역과 필요한 역량 수준까지 분석하는 '직무 네비게이션' 서비스 구현도 가능하다.예를 들어 특정 직무 종사자가 새로운 산업이나 직무로 이동하려 할 때 필요한 교육이나 자격, 관련 직무를 데이터 기반으로 제시할 수 있어 경력 설계 과정에서 활용될 수 있다. 직무 정보를 단순히 분류하는 수준을 넘어 직무 간 관계를 연결한 '직무 지도'를 구축하는 방식이다.고용정보원은 직무 간 관계를 정의하는 데이터 구조가 향후 다양한 고용서비스의 기반이 될 것으로 보고 있다. 공공기관이 핵심 기술 특허를 확보함으로써 특정 기업이나 플랫폼이 직무 데이터를 독점하는 것을 방지하고 공정한 고용 데이터 생태계를 구축하는 기반이 될 수 있다는 설명이다.이창수 한국고용정보원장은 "직무 온톨로지는 흩어져 있던 직무 정보를 연결해 국민이 자신의 경험과 역량을 바탕으로 경력 경로를 설계할 수 있도록 하는 핵심 기술"이라며 "앞으로 고용서비스 분야에서 AI 활용을 확대하고 직무 정보를 넘어 정책 전반을 연결하는 '고용 온톨로지'로 확장해 나가겠다"고 말했다.