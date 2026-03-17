이정현 “오세훈, 공천 미신청 시 단호 대응”

'컷오프' 김영환 충북지사, 재고 가능성 없어

이정현 공관위원장, 충북지사 공천 심사 결과 발표 0 아시아투데이 송의주 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 서울 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과 발표를 하고 있다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 6·3 지방선거 서울시장 공천 신청을 미루고 있는 오세훈 서울시장을 향해 "금일 중 후보 등록을 하지 않는다면 공관위 차원의 단호한 입장을 밝힐 것"이라고 말했다.이 위원장은 17일 오후 아시아투데이와의 통화에서 "오 시장에게 해줄 수 있는 모든 것을 다 해줬다고 생각한다"며 "만약 오늘 추가 신청 접수를 하지 않는다면 내일 공관위 회의를 거쳐 아주 단호하고 분명한 입장을 낼 것"이라며 이같이 밝혔다.앞서 오 시장은 당 지도부를 향해 윤석열 전 대통령과의 단절, 이른바 '절윤'과 당내 인적 쇄신을 요구하며 공천 신청을 보류해왔다. 지난 12일 오 시장은 "당의 노선 변화가 실제 실행 단계에 들어가는 조짐이 아직 보이지 않는다"며 "선거에는 반드시 참여할 것"이라고 말했다. 오 시장이 두 차례 공천 신청을 연기하자 공관위는 서울시장 후보 공천 접수 기간을 다시 한 번 연장했다. 추가 접수 마감 시한은 이날 오후6시까지다.아울러 이정현 위원장은 현역 단체장 중 처음으로 공천배제(컷오프)된 김영환 충북지사에 대해 번복할 가능성은 없다고 선을 그었다. 그는 "전혀 재고하거나 숙고할 가능성은 없다"며 "컷오프 결정을 그대로 유지할 것"이라고 말했다.김 지사는 이날 오전 여의도 당사에서 기자회견을 열고 '컷오프 불복' 입장을 밝힌 바 있다. 김 지사는 "(공천 배제 효력 정지) 가처분 신청을 포함해 가능한 모든 법적 조치를 하겠다"며 법적 대응까지 예고했다