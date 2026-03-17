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이정현 “오세훈, 공천 미신청 시 단호 대응”

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장예림 기자

승인 : 2026. 03. 17. 14:37

'컷오프' 김영환 충북지사, 재고 가능성 없어
이정현 공관위원장, 충북지사 공천 심사 결과 발표
아시아투데이 송의주 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 서울 여의도 중앙당사에서 충북지사 공천 심사 결과 발표를 하고 있다.
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 6·3 지방선거 서울시장 공천 신청을 미루고 있는 오세훈 서울시장을 향해 "금일 중 후보 등록을 하지 않는다면 공관위 차원의 단호한 입장을 밝힐 것"이라고 말했다.

이 위원장은 17일 오후 아시아투데이와의 통화에서 "오 시장에게 해줄 수 있는 모든 것을 다 해줬다고 생각한다"며 "만약 오늘 추가 신청 접수를 하지 않는다면 내일 공관위 회의를 거쳐 아주 단호하고 분명한 입장을 낼 것"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 오 시장은 당 지도부를 향해 윤석열 전 대통령과의 단절, 이른바 '절윤'과 당내 인적 쇄신을 요구하며 공천 신청을 보류해왔다. 지난 12일 오 시장은 "당의 노선 변화가 실제 실행 단계에 들어가는 조짐이 아직 보이지 않는다"며 "선거에는 반드시 참여할 것"이라고 말했다. 오 시장이 두 차례 공천 신청을 연기하자 공관위는 서울시장 후보 공천 접수 기간을 다시 한 번 연장했다. 추가 접수 마감 시한은 이날 오후6시까지다.

아울러 이정현 위원장은 현역 단체장 중 처음으로 공천배제(컷오프)된 김영환 충북지사에 대해 번복할 가능성은 없다고 선을 그었다. 그는 "전혀 재고하거나 숙고할 가능성은 없다"며 "컷오프 결정을 그대로 유지할 것"이라고 말했다.

김 지사는 이날 오전 여의도 당사에서 기자회견을 열고 '컷오프 불복' 입장을 밝힌 바 있다. 김 지사는 "(공천 배제 효력 정지) 가처분 신청을 포함해 가능한 모든 법적 조치를 하겠다"며 법적 대응까지 예고했다
장예림 기자

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