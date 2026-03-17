트럼프 방중 연기 요청에 中 소통 중 입장 피력

외교부 일정 논의 중 입장

호르무즈 해협 문제와는 무관

트럼프 3월 말 방중은 일단 無

clip20260317172739 0 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석. 이달 말 만남은 불발됐다./검색엔진 바이두(百度).

중국이 미국으로부터 3월 말과 4월 초 이뤄질 예정이었던 미중 정상회담의 연기를 요청받은 것과 관련, 미국과 소통하면서 일정을 다시 논의 중이라는 입장을 17일 밝혔다. 이로써 도널드 트럼프 미국 대통령의 3월 말 방중은 일단 무산된 것으로 봐도 괜찮을 것 같다.린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 이날 열린 정례 뉴스 브리핑에서 미중 정상회담 일정 연기를 요청받았는지, 연기 가능성은 어느 정도인지 묻는 한 기자의 질문에 "중미 양측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 문제와 관련, 소통을 유지하고 있다"고 말했다.이어 미국으로부터 일정 연기 요청을 받은 시점이나 양측 간에 논의되고 있는 구체적인 일정에 대한 질의에는 "현재로서는 추가로 제공할 수 있는 정보는 없다"면서 말을 아꼈다.트럼프 대통령이 호르무즈 해협으로 군함을 파견할 것을 요구하면서 방중 일정 연기를 언급한 것에 대한 논평 요청에는 "그의 방문은 호르무즈 해협 항해 문제와는 무관하다"고 강조했다.당초 예정대로라면 이달 말 방중, 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석과 정상회담을 가질 예정이던 트럼프 대통령은 16일(현지 시간) 백악관에서 기자들과 만나 이란 전쟁을 언급하면서 1개월여 가량 회담 연기를 중국 측에 요청했다고 말한 바 있다. "중국을 방문하고 싶다. 그러나 전쟁 때문에 나는 여기 있고 싶다. 여기 있어야 한다"는 설명도 덧붙이면서였다.