靑 “장특공제 당연히 유지…강남·용산, 9일 이후 완만 상승”

브리핑하는 김용범 정책실장 0 김용범 정책실장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령과 나렌드라 모디 총리의 오찬 및 한-인도 경제인 대화 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스

청와대는 4일 부동산 장기보유특별공제(장특공제)를 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 다만 실거주 위주 주택시장으로의 재편을 위해 보유 기간에 따른 공제율과 거주 기간에 따른 공제율이 같은 현재 법안을 수정할 가능성을 시사했다.김용범 청와대 정책실장은 이날 오후 춘추관에서 기자간담회를 열고 윤종오 진보당 의원이 발의한 장특공제 전면 폐지 법안과 관련해 "정부 입장이 절대 아니다. 장특공제가 어떻게 된다고 말한 적 없다. 실제 거주에 대해서 장특공제가 줄어든다는 건 전혀 사실이 아니다"라고 거듭 강조했다.김 실장은 "윤 의원 (법안의) 장특공제 부분은 아무 관련이 없고, 장특공제는 당연히 유지된다"며 "거주와 보유가 똑같이 40%(공제)로 돼 있는데, 그게 과연 실거주 위주로 주택시장을 재편하는 데 맞느냐는 고민이 필요한 정도"라고 설명했다.김 실장은 "실거주 1주택, 직장 등 이유로 일시적 비거주는 대통령이 4월 18일에 올린 글이 있다. 그건 관련 제도를 운영하고 있다"며 "예외 사유들이 있고, 그 사유가 여러 케이스를 다 종합해서 나름대로 실거주 형태의 일반적인 1주택자 보호, 아주 불가피할 때 비거주 등이 있다"라고 부연했다.김 실장은 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 종료되는 오는 9일 이후 시장에 대해 "두 달 동안 눌려 있었던 강남 3구, 용산은 자기 트렌드로 돌아가는 정도로 완만하게 상승하지 않을까 본다"고 내다봤다.다만 지난해 12월과 올 1월처럼 상승세가 가파르진 않을 것이라고 봤다.김 실장은 앞서 정부가 지난 1월 발표한 6만가구 공급을 차질없이 진행하겠다고 밝혔다.김 실장은 "6만호 공급은 반드시 예고한대로 착수하도록 준비 중"이라며 "(국민들이) 불안해서 패닉바잉에 나서지 않게, 공급 스케줄에 따라 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.정부는 지난 1월 서울 용산·태릉CC, 경기도 과천경마장 부지 등 도심지에 6만가구를 공급하겠다고 발표한 바 있다.아울러 김 실장은 "양도소득세 중과 유예 종료 방침 이후 매물이 증가했고, 특히 강남3구와 용산 등 고가 아파트 지역 중심으로 가격 하락이 나타났다"고 설명했다.그는 "1월 23일 이후 강남3구·용산구 매매 매물이 약 46% 증가했고, (가격 상승폭은) 하락세로 전환됐다"며 "주택시장 흐름상 이례적으로 고가 아파트 지역이 먼저 하락한 것은 자산 불평등 완화 측면에서도 의미 있는 변화"라고 말했다.이어 "3월에는 다주택자 보유 서울 아파트 매도 물량이 전년 대비 32% 증가했고, 매수자의 73%는 무주택자였다"며 "청년층 등 실수요자 중심으로 거래가 이뤄진 점도 긍정적"이라고 자평했다.