[포토] 서울도서관 외벽에 게시된 안내문 ‘서울을 마음껏 즐기세요’

17일 서울 중구 서울도서관 외벽에 오는 21일(토) 광화문광장에서 개최되는 ‘BTS 컴백 라이브 공연’을 앞두고 시민들과 전 세계 방문객들이 안전하고 편리하게 행사를 즐길 수 있도록 온오프라인을 활용한 통합 안내문이 게시돼 있다. /정재훈 기자