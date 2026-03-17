[포토]정부, ‘K-엔비디아’ 육성 나선다…AI·반도체에 50조원 투입

k-엔비디아 프로젝트-2163 0 17일 서울 프레스센터에서 열린 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동 간담회에서 배경훈(왼족 여섯번째부터) 부총리와 이억원 금융위원장이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다,

k-엔비디아 프로젝트-2164 0 배경훈 과학기술정보통신부 장관 겸 부총리가 'K-엔비디아 육성 민간 합동 간담회에서 모두발언을 하고 있다,

k-엔비디아 프로젝트-2166 0 17일 열린 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동 간담회에서 국내 AI 반도체 기업 대표들이 배경훈 부총리의 모두발언을 경청하고 있다,

과학기술정보통신부와 금융위원회는 17일 서울 프레스센터에서 한국산업은행 회장과 국내 AI 반도체 기업 대표들과 함께 국민성장펀드 'K-엔비디아 프로젝트' 민관 합동 간담회를 개최했다.정부는 국산 AI 반도체를 'K-엔비디아'로 육성한다는 목표 아래 5년간 150조원 규모로 조성되는 국민성장펀드 가운데 AI 분야에 30조원, 반도체 분야에 약 21조원을 투입할 계획이다.이날 간담회에는 배경훈 과학기술정보통신부 장관 겸 부총리와 이억원 금융위원회 위원장을 비롯해 박상진 한국산업은행 회장, 손영채 금융위 국민성장펀드추진단장, 백준호 퓨리오사AI 대표, 김녹원 딥엑스 대표, 신동주 모빌린트 대표, 김주영 하이퍼엑셀 대표, 신성규 리벨리온 CFO 등이 참석했다.