삼성전자 노조 간 균열…DX 주축 동행노조, 공동투쟁본부 전격 탈퇴

6일 사측에 개별 교섭 요구 예정

반도체 중심 보상 요구에 불만 고조

삼성전자 노조 투쟁 결의대회<YONHAP NO-6190> 0 지난달 23일 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 삼성전자 노동조합이 대규모 결의대회를 진행하고 있다. /연합

삼성전자 노동조합 간의 균열이 현실화되고 있다. 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 주축이 된 '삼성전자노조동행(이하 동행노조)'이 임금교섭 공동투쟁본부 하차를 선언하면서 내재돼 있던 노노(勞勞) 갈등이 수면 위로 떠올랐다.4일 업계에 따르면 동행노조는 이날 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)와 전국삼성전자노동조합(전삼노) 측에 '2026년 임금교섭 공동교섭단 종료의 건'이라는 제목의 공문을 발송하고 연대 철회 의사를 공식화했다.이들 노조는 지난해 11월 임단협을 위해 공동교섭단을 구성했으며, 사측과의 협상이 평행선을 달리자 공동투쟁본부로 간판을 바꿔 달고 연대해 왔다.동행노조가 독자 노선을 걷기로 한 핵심 배경은 노조 간 소통 단절과 상호 신뢰 훼손이다.동행노조 측은 공문에서 "특정 부서가 아닌 전체 조합원의 권익을 위한 안건을 제의해도 두 노조 측에서 아무런 응답이나 협의 의지를 보이지 않았다"고 지적했다. 또한 "지속적으로 우리 노조를 깎아내리고 심지어 '어용노조'라는 악의적인 꼬리표까지 달며 비하하는 상황이 반복돼, 더 이상 협력적 교섭 관계를 유지할 수 없다고 판단했다"고 결별 사유를 밝혔다.약 2300여명의 조합원을 보유한 동행노조는 TV, 가전, 스마트폰 사업을 이끄는 DX 부문 소속 직원이 전체의 70%에 달한다. 동행노조는 오는 6일 사측에도 연대 탈퇴 사실을 알리고 개별 교섭을 요청할 계획이다. 아울러 경영진을 향한 서한 발송 및 1인 시위 등 별도의 독자적인 활동을 전개해 나갈 예정이다.동행노조의 이번 이탈로 삼성전자 사내 노조 간 파열음은 더욱 커질 것으로 관측된다. 최근 사내 과반 노조 지위를 획득한 초기업노조가 반도체(DS) 부문 위주의 성과급 투쟁에만 집중하고 있다는 내부 비판이 일면서, DX 부문 직원들의 이탈이 가속화하고 있기 때문이다.실제 7만6000명을 웃돌던 초기업노조 가입자 수는 최근 7만4000명대로 줄어들었으며, 사내 일각에서는 DX 부문만을 대변할 새로운 노조를 결성해야 한다는 목소리까지 나오고 있다.동행노조가 빠진 공동투쟁본부는 당초 예고한 대로 오는 21일부터 총파업 절차에 돌입한다는 방침이다. 동행노조 조합원들의 파업 동참 여부는 개별 자율 의사에 따라 결정될 것으로 보인다.