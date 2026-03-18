WSJ “러, 이란에 위성정보·드론 기술 지원”

미군·이스라엘 겨냥 정밀타격 능력 강화

전쟁 장기화 속 러·이란 군사협력 심화

UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR 0 러시아의 우크라이나 공습이 이어지는 가운데 우크라이나 노동자들이 17일(현지시간) 하르키우 지역에서 드론 공격에 대비하기 위해 방어용 그물을 설치하고 있다./AFP 연합뉴스

러시아가 이란에 위성 정보와 드론 기술을 제공하며 군사 협력을 확대하고 있는 것으로 전해졌다. 이는 중동에서 미국과 이스라엘을 상대로 한 이란의 군사 작전을 지원하기 위한 조치로 풀이된다.월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 러시아가 이란에 위성 영상과 개량형 샤헤드 드론 관련 기술을 제공하고 있다고 보도했다.보도에 따르면 러시아는 통신·항법·타격 정확도를 개선한 드론 기술을 공유하는 한편, 우크라이나 전쟁에서 축적한 드론 운용 경험도 전수하고 있다. 작전 시 투입할 드론 수와 공격 고도 등 전술적 조언도 포함된 것으로 알려졌다.또 러시아는 중동 내 미군과 동맹국의 위치 정보를 이란에 제공해 왔으며, 최근에는 위성 영상을 직접 전달하는 등 협력 수준을 더 끌어올린 것으로 전해졌다.전문가들은 이 같은 지원이 최근 이란의 공격 방식 변화에 영향을 미쳤다고 분석한다. 이란은 드론으로 레이더를 교란한 뒤 미사일을 발사하는 전술을 구사하고 있으며, 이는 러시아가 우크라이나 전쟁에서 활용해온 방식과 유사하다는 평가다.실제로 이란은 요르단 내 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 조기경보 레이더를 비롯해 바레인·쿠웨이트·오만 등의 군사 시설을 타격한 바 있다.영국 킹스칼리지의 짐 램슨 연구원은 "러시아가 제공하는 위성 정보는 항공기, 탄약 저장소, 방공 자산, 해군 이동 등 구체적인 내용을 포함할 수 있어 이란의 타격 능력 향상에 도움이 된다"고 말했다.이 같은 정보는 러시아 항공우주군(VKS)이 운용하는 군사 위성망에서 수집된 것으로 전해졌다.이번 전쟁에서 이란은 지난해보다 향상된 타격 성과를 보이고 있다. 전문가들은 이란의 공격 패턴이 러시아식 전술과 유사해졌다고 지적한다. 프랑스 파리 정치대학(시앙스포)의 니콜 그라예프스키 교수는 "이란의 공격이 레이더와 지휘통제 체계를 정밀하게 겨냥하는 방향으로 발전했다"며 "러시아의 공격 방식과 유사성이 커졌다"고 분석했다.다만 러시아의 지원 여부를 둘러싸고는 엇갈린 입장이 나온다. 미국의 중동 특사 스티브 위트코프는 러시아가 정보 제공 사실을 부인했다고 전했으며, 도널드 트럼프 대통령은 러시아가 "어느 정도는 지원하고 있을 수 있다"고 언급했다.백악관은 "어떤 국가의 지원도 미군의 작전 성공에 영향을 주지 못하고 있다"며 "미군은 7000개 이상의 목표물을 타격하고 100척 이상의 이란 해군 함정을 파괴했으며, 이란의 미사일 공격은 90%, 드론 공격은 95% 감소했다"고 밝혔다.러시아와 이란은 공식 군사동맹은 아니지만, 이란은 러시아의 중동 내 핵심 파트너로 꼽힌다. 양국 관계는 우크라이나 전쟁 이후 더 밀착된 것으로 평가된다.특히 이란은 러시아에 샤헤드 드론을 공급해 왔으며, 러시아는 이를 자체 생산하고 성능을 개량한 뒤 일부 기술을 다시 이란과 공유하고 있는 것으로 전해졌다.다만 러시아의 지원은 우크라이나 전쟁과 미국과의 관계 등을 고려해 제한적인 수준에 머물고 있다는 분석도 나온다.이번 전쟁은 러시아에 경제적 이익도 가져다주고 있다. 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 상승하면서 러시아 경제에 긍정적으로 작용하고 있으며, 미국의 방공 자산이 중동으로 분산되는 효과도 나타나고 있다.