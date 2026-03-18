닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 영화

진짜 ‘보헤미안 랩소디’가 온다 ‘퀸 락 몬트리올’ 내달 개봉

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005356

글자크기

닫기

조성준 기자

승인 : 2026. 03. 18. 11:12

1981년 퀸 몬트리올 공연 실황 담은 작품…24곡 감상 가능
퀸 락 몬트리올
베이스의 존 디콘(맨 왼쪽부터)과 보컬의 프레디 머큐리, 기타의 브라이언 메이 등 퀸 멤버 전원이 절정의 기량을 뽐내는 콘서트 실황 영화 '퀸 락 몬트리올'이 다음달 15일 공개된다./제공=판씨네마
진짜 '보헤미안 랩소디'가 다음달 극장가에 울려퍼진다. 퀸의 캐나다 몬트리올 공연 실황을 담은 '퀸 락 몬트리올'이 관객들과 만난다.

18일 배급사인 판씨네마에 따르면 4월 15일 개봉 예정인 '퀸 락 몬트리올'은 전설의 록밴드 퀸이 지난 1981년 11월 몬트리올 포럼에서 개최했던 이틀간의 콘서트를 스크린에 옮긴 작품이다.

퀸의 음악적 업적을 기리는 영상 자료로 자주 활용돼 20~30대 음악팬들에게도 친숙한 이 공연은 퀸이 세계 각지에서 선보였던 여러 콘서트들 가운데 규모와 완성도 측면에서 세 손가락 안에 꼽힌다. 1981년은 유럽·미국·일본·남미 투어를 성공리에 마친 이들이 '어나더 원 바이츠 더 더스트'와 '크레이지 리틀 싱 콜드 러브'를 발매해 미국과 영국 차트 정상을 휩쓸 시기로, 당시 절정의 기량을 과시하던 네 멤버의 완벽한 하모니를 감상할 수 있는 무대이기 때문이다.

비틀즈의 다큐멘터리를 연출해 이름을 알린 사울 스위머 감독이 처음부터 영화 제작을 염두에 두고 35㎜ 영화 필름을 사용했다. 이 과정에서 스위머 감독은 손쉬운 편집을 위해 멤버 전원에게 곡 순서·노래·연주는 물론 의상과 무대 위 퍼포먼스까지 공연 첫째 날과 둘째 날의 무대를 똑같이 연출해 달라는 요구안을 제시했다고 한다. 그러나 이를 못마땅하게 여긴 보컬 프레디 머큐리가 일부러 화이트 진과 핫팬츠를 번갈아 입고 자유분방한 무대 매너로 일관해, 결과적으로는 볼 거리가 더 많은 무대를 선보일 수 있었다는 후문이다.

필름 촬영본에 4K 리마스터링 작업이 더해져 색감과 선명도가 큰 폭으로 개선됐다. 또 관객들이 실제 공연장에 버금가는 현장감과 음질을 만끽할 수 있도록 아이맥스(IMAX)와 돌비 애트모스 버전으로도 만들어졌다.

대표작인 '보헤미안…'과 '위 아 더 챔피언스', '러브 오브 마이 라이프', '섬바디 투 러브' 등 이들이 최전성기에 발표했던 24곡으로 빽빽하게 채워졌다. 이 중 동료 뮤지션 데이비드 보위의 참여로 화제를 모았던 '언더 프레셔'는 라이브로 처음 연주된다. 퀸의 팬이라면 '퀸 락 몬트리올'을 놓쳐서는 안될 이유다.

판씨네마는 "영화 '보헤미안 랩소디' 이상의 생생한 감동과 환희가 전해진다"면서 "뜨거운 함성과 떼창을 곁들이면 훨씬 재미있을 작품"이라고 귀띔했다.
조성준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“누구의 도움도 필요 없다”…트럼프, 동맹 거부에 ‘각자도생’ 안보 질서 선언

“호르무즈 보호, 동맹 도움 필요 없다” 트럼프 ‘단독 행동’ 선언…70년 집단안보 체제 흔든다

이란 ‘실질적 수장’ 라리자니의 최후…이스라엘 참수 전략과 호르무즈의 안개

美 국방차관 “군사자산 재배치, 美 강점”…사드 중동 차출설 속 ‘전략적 유연성’ 공식화

키오스크에 카드 두고 갔더니 도둑 결제…7명 무단사용 논란

정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

‘도라에몽’ 이끈 日 애니 감독 시바야마 쓰토무 별세…향년 84세

지금 뜨는 뉴스

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집

아카데미에 등장한 ‘신라면’…케데헌 감독 라면 먹방 포착

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까