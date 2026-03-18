구제역 재판소원 예고에…김장겸 “李정권, 사법파괴”

12일부터 확정판결도 헌재서 다시 판단

"재판소원 악용…부작용 현실화"

clip20260318123516 0 김장겸 국민의힘 의원./연합

유튜버 쯔양(본명 박정원)에 수천만원을 뜯어낸 혐의로 실형을 확정받은 유튜버가 '재판소원' 청구를 예고한 가운데, 김장겸 국민의힘 의원은 18일 이같은 '이재명 정부의 사법3법(재판소원제·법왜곡죄·대법관 증원제)'의 부작용을 비판했다. 재판소원제는 최종심인 대법원의 판결을 헌법재판소에서 다툴 수 있게 한 것이 주골자다.김 의원은 이날 국회에서 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사와 함께 기자회견을 열고 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리는 결과로 나타나고 있다"며 이같이 주장했다.그는 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 사법파괴 3법의 부작용이 벌써 현실에서 나타나고 있다"며 "민주당은 마치 국민의 권리를 넓히는 제도인 것처럼 포장했지만 현실은 정반대"라고 지적했다.이어 "법원에서 형이 확정된 범죄자들이 재판소원 제도를 악용해 이제는 헌법재판소까지 가서 판결을 다시 뒤집어보겠다고 나서고 있다"며 "가해자에게는 재판을 더 끌 수 있는 통로를 열어주고 피해자에게는 고통과 불안을 떠넘기고 있는 것"이라고 했다.김 변호사는 "피해자 쯔양이 확정판결 후 기뻐한 것도 잠시였고 재판소원 소식을 접한 뒤 또다시 판결을 기다려야 하는 것이냐고 걱정했다"며 "재판소원제로 피해자에게는 끝났다고 믿었던 고통이 다시 반복되는 상황이 초래됐다"고 말했다.앞서 유튜버 구제역(본명 이준희)은 쯔양을 상대로 사생활 관련 의혹 등을 폭로하겠다고 협박해 돈을 뜯어낸 혐의로 기소돼 대법원에서 징역 3년을 확정받았다. 그는 최근 법률대리인을 통해 재판소원 청구를 예고한 바 있다.