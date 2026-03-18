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[포토] 서범수 국민의힘 간사 질의에 답변하는 윤호중 장관

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 18. 13:15

윤호중 행정안전부 장관이 18일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 서범수 국민의힘 간사 질의에 답변하고 있다.
이병화 기자

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