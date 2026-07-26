초등학생 직업 1순위 ‘운동선수’…대학 희망 고교생, 3년새 12%p↓

교육부-KEDI, 초·중등 진로교육 현황조사

초등학생 희망직업 1위는 운동선수···2위는 의사

취업희망은 2배 늘어

clip20260424143611 0 LAFC의 손흥민. /로이터연합

초등학생 희망 직업 1순위는 여전히 운동선수인 것으로 조사됐다. 대학 진학을 희망하는 고등학생이 줄고, 취업이나 창업을 희망하는 학생은 늘어난 것으로 나타났다.교육부와 한국교육개발원(KEDI)이 26일 발표한 '데이터로 읽는 우리 교육'(초·중등 진로교육 현황 조사)에 따르면, 지난해 대학 진학을 희망한 고등학생 비율은 64.9%에 그쳤다. 이 비율은 2015년 72.5%로 시작해 줄곧 70%대를 유지했고 2023년 77.3%까지 올랐지만, 2024년 66.5%로 꺾인 데 이어 지난해 더 낮아지며 2년째 하락세가 두드러졌다.같은 기간 취업 희망 비율은 크게 늘었다. 지난해 취업 희망 학생 비율은 15.6%로 2023년(7.0%)보다 두 배 이상 증가했다. 창업 희망 비율도 2015년 1.0%에서 지난해 3.3%로 확대됐다.다만 진로에 대한 고민은 여전히 큰 것으로 나타났다. '희망직업이 있다'고 답한 학생 비율은 초·중·고 전 학교급에서 10%포인트 이상 낮아졌다. 초등학생은 2015년 91.3%에서 지난해 78.1%로 13.2%포인트 줄었고, 중학생은 73.0%에서 59.9%로 떨어져 전 학교급 중 가장 낮았다. 고등학생도 81.7%에서 71.3%로 감소했다.KEDI는 "2022년 개정 교육과정은 학교급 전환기에 진로연계교육을 운영하도록 하고 있다"며 "학생들이 대학 진학만을 전제로 하기보다 진학·취업·창업 등 다양한 가능성을 비교하며 자신의 적성과 진로 목표에 맞는 경로를 주도적으로 설계하고 있다"고 밝혔다.희망 직업에는 달라진 사회 환경이 반영됐다. 지난해 초등학생 희망직업 1위는 운동선수였다. 2015년 1위였던 교사는 2020년부터 운동선수에 자리를 내줬고, 크리에이터도 의사(2위)에 이어 지난해 3위에 올랐다.중·고등학생 희망직업 1위는 교사였다. 진로교육 현황조사가 국가승인통계가 된 2015년 이후 12년째 1위를 지키고 있다. 중학생 2위는 운동선수, 3위는 의사였다. 고등학생은 간호사가 2위, 생명과학자 및 연구원이 3위였다. 생명과학자 및 연구원은 2024년 7위에서 지난해 3위로 순위가 크게 뛰었다.