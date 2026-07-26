닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 교육·행정자치

초등학생 직업 1순위 ‘운동선수’…대학 희망 고교생, 3년새 12%p↓

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260726010009338

글자크기

닫기

박지숙 기자

승인 : 2026. 07. 26. 14:26

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

교육부-KEDI, 초·중등 진로교육 현황조사
초등학생 희망직업 1위는 운동선수···2위는 의사
취업희망은 2배 늘어
clip20260424143611
LAFC의 손흥민. /로이터연합
초등학생 희망 직업 1순위는 여전히 운동선수인 것으로 조사됐다. 대학 진학을 희망하는 고등학생이 줄고, 취업이나 창업을 희망하는 학생은 늘어난 것으로 나타났다.

교육부와 한국교육개발원(KEDI)이 26일 발표한 '데이터로 읽는 우리 교육'(초·중등 진로교육 현황 조사)에 따르면, 지난해 대학 진학을 희망한 고등학생 비율은 64.9%에 그쳤다. 이 비율은 2015년 72.5%로 시작해 줄곧 70%대를 유지했고 2023년 77.3%까지 올랐지만, 2024년 66.5%로 꺾인 데 이어 지난해 더 낮아지며 2년째 하락세가 두드러졌다.

같은 기간 취업 희망 비율은 크게 늘었다. 지난해 취업 희망 학생 비율은 15.6%로 2023년(7.0%)보다 두 배 이상 증가했다. 창업 희망 비율도 2015년 1.0%에서 지난해 3.3%로 확대됐다.

다만 진로에 대한 고민은 여전히 큰 것으로 나타났다. '희망직업이 있다'고 답한 학생 비율은 초·중·고 전 학교급에서 10%포인트 이상 낮아졌다. 초등학생은 2015년 91.3%에서 지난해 78.1%로 13.2%포인트 줄었고, 중학생은 73.0%에서 59.9%로 떨어져 전 학교급 중 가장 낮았다. 고등학생도 81.7%에서 71.3%로 감소했다.

KEDI는 "2022년 개정 교육과정은 학교급 전환기에 진로연계교육을 운영하도록 하고 있다"며 "학생들이 대학 진학만을 전제로 하기보다 진학·취업·창업 등 다양한 가능성을 비교하며 자신의 적성과 진로 목표에 맞는 경로를 주도적으로 설계하고 있다"고 밝혔다.

희망 직업에는 달라진 사회 환경이 반영됐다. 지난해 초등학생 희망직업 1위는 운동선수였다. 2015년 1위였던 교사는 2020년부터 운동선수에 자리를 내줬고, 크리에이터도 의사(2위)에 이어 지난해 3위에 올랐다.

중·고등학생 희망직업 1위는 교사였다. 진로교육 현황조사가 국가승인통계가 된 2015년 이후 12년째 1위를 지키고 있다. 중학생 2위는 운동선수, 3위는 의사였다. 고등학생은 간호사가 2위, 생명과학자 및 연구원이 3위였다. 생명과학자 및 연구원은 2024년 7위에서 지난해 3위로 순위가 크게 뛰었다.
박지숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

후티, 사우디 석유 수출로 타격…미군 공습 멈춘 사이 ‘중동 제2 전선’

2.7억 육사 양성비, 서울대 2배 넘는데…3사는 자퇴율 폭증에 임관율 ‘회복 불가’ 추락

젤렌스키 “러, 북한군 3만명 추가 파병 추진”…북 실전 경험 축적, 한국 등 아시아에 위협

청주 코스트코 땅값 논란, 누구에게 책임 있나…예고된 갈등

미·이란, 5개월 싸우고도 승자 없었다…호르무즈·홍해 이중 위협에 확전 기로

이란, 영국에 “美 군사작전 지원하면 정당한 공격 대상 될 것”

“스마트폰 대체 아닌 AI 허브”…삼성, 구글과 ‘AI 아이웨어’ 승부수

지금 뜨는 뉴스

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략

영크크, 테무인간, 샤갈…2026 신조어 몇개나 아시나요?

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고