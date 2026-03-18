中, 日 동아공영권 두둔한 라이칭더 臺 총통 맹비난

외교부 대변인 직격

민족에 대한 배반 강조

clip20260318201302 0 린젠 중국 외교부 대변인. 18일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 일본 제국주의의 동아공영권을 두둔한 라이칭더 대만 총통을 맹비난했다./중국 외교부.

중국이 대만에 대한 일본의 식민 지배가 '동아공영권'을 촉진하기 위한 것이었다고 언급한 라이칭더 (賴淸德) 대만 총통의 발언에 발끈하면서 "민족에 대한 수치스러운 배반"이라고 강력하게 비난했다.린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 18일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 라이 총통의 발언에 대해 "라이칭더 당국이 공공연히 일본의 대만 침략·식민 통치를 침략자의 망언으로 미화하는 것은 역사에 대한 심각한 모독이다. 민족에 대한 수치스러운 배반"이라고 밝혔다.이어 "일본은 한때 중국 대만 지역에 대해 반세기 동안 식민 통치를 했다. 대만 동포들의 저항을 피비린내 나는 탄압으로 진압하고 각종 자원을 대대적으로 약탈했다"면서 "이 뼈저린 피눈물의 역사는 결코 잊혀져서는 안 된다. 왜곡돼서도 안 된다"고 지적했다.그러면서 "80여년이 지난 오늘날 우리는 그 누구도 식민 지배를 옹호하거나 침략을 정당화하는 것을 결코 용납하지 않을 것"이라면서 라이 총통의 발언에 대해 "일본에 아첨해 대만을 팔아넘기고 독립을 꾀하는 도발적인 본질을 드러내고 있다"고 비난의 목소리를 높였다.린 대변인은 더불어 "라이칭더 당국은 역사의 흑백을 뒤집고 식민 폭행을 미화하면서 '대만 독립'의 역사관으로 조국 통일의 대세를 막으려 시도하고 있다. 그러나 이는 멸망을 자초할 뿐"이라고 강조했다.이보다 앞서 라이 총통은 지난 14일 타이베이(臺北)에서 열린 '대만 총통 직선제 30주년과 민주 회복력 토론회' 연설을 통해 과거 국민당 정부를 비난하면서 일본의 식민 지배를 언급한 바 있다.베이징의 대만 소식통들에 따르면 당시 라이 총통은 "국민당 정부가 대만에 온 이후는 식민 통치를 한 일본이 대만 인민을 대한 것보다 더 나빴다"면서 "일본이 대만을 식민 지배한 것은 동아공영권을 촉진하기 위한 것이다. 국민당 정부가 대만에 온 것도 마찬가지로 단지 중국 대륙을 반격하기 위한 발판일 뿐"이라고 지적한 것으로 알려지고 있다.