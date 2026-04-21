[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 21일

범띠

38년 기쁨이 생기니 신수가 태평해진다.

50년 주위 사람 협력 재물이 늘어난다.

62년 여의주를 얻으니 조화가 무궁하다.

74년 문서를 다루다가 구설수 쌓이게 된다. 86년 할 일은 많으나 이루어지는 것이 없다.

98년 힘 드는 일이 많은 날이다.