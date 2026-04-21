[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 21일

쥐띠
36년 집안에 우환질고가 많이 들어온다.
48년 환희가 넘쳐 나니 소원 성취한다.
60년 돌다리도 두들기고 건 너 간다.
72년 뜻밖의 귀인 도움 재물 얻는다.
84년 바라던 소원을 성취한다.
96년 답답함이 너무 많아지는 시기다.
소띠
37년 고목이 스스로 예쁜 꽃을 피운다.
49년 화가 복으로 변해 운수 대통한다.
61년 적게 쌓아 올려 크게 이룬다.
73년 계약 관계에서 고통이 따른다. 85년 풍랑 심한 바다 위에 있는 운세다. 97년 어려움이 많아지는 시기다.
범띠
38년 기쁨이 생기니 신수가 태평해진다.
50년 주위 사람 협력 재물이 늘어난다.
62년 여의주를 얻으니 조화가 무궁하다.
74년 문서를 다루다가 구설수 쌓이게 된다. 86년 할 일은 많으나 이루어지는 것이 없다.
98년 힘 드는 일이 많은 날이다.
토끼띠
39년 건강 호전으로 의기가 양양하다.
51년 귀인이 도우니 소망이 성취된다.
63년 대지에 오곡이 만발하니 여유롭다. 75년 송사 휘말리게 되니 조심한다.
87년 근심 생길 수니 조심해야 한다.
99년 구설 운이 따라붙으니 조심해야 한다.
용띠
40년 건강 회복 재물 왕성 대통 한다.
52년 집안에 근심 나가니 의기가 양양하다.
64년 외국 회사와 문서 체결하는 운세다.
76년 재운이 형통하지만 모으기 힘들다.
88년 기다린 비는 안 내리고 먹구름만 원망 한다.
00년 구설수만 따를지 모르니 조심해야 한다.
뱀띠
41년 신중히 검토한 후 일 처리 한다.
53년 확 트인 곳에서 멋지게 휴식한다.
65년 손대는 일마다 힘 드는 일 생긴다.
77년 복잡한 환경 속에서 벗어난다.
89년 친구들과 다투는 시기니 피해 간다.
01년 새로운 운기가 들어와 모두 형통한다.
말띠
42년 고집으로 그게 손해 본다.
54년 목적을 순탄하게 달성한다.
66년 지인과 돈거래 짜증 나게 된다.
78년 크나큰 존재로 높은 관심을 받게 된다.
90년 친구들과 내기를 해도 손해 본다.
02년 마음 뜻대로 움직이는 날이다.
양띠
43년 주변 중상모략 자 경계 한다.
55년 능력 있다고 평가를 받는다.
67년 일신이 피곤하니 마음속에 번민 생긴다.
79년 목표를 향해 성실히 노력한다.
91년 능력 인정받지 못하니 노력 부족하다.
03년 강한 성품으로 어디서나 인정받는다.
원숭이띠
32년 모든 일에 보안을 유지한다.
44년 사회적 지위가 존경을 한 몸에 받는다.
56년 열심히 노력하지 않은 결과 괴로움 된다.
68년 일이 원만하게 풀리니 성취감을 느낀다.
80년 횡재수가 손재수로 변하니 조심한다.
92년 귀한 사람으로 평가받아 행운 얻는다.
닭띠
33년 중상모략 자가 주변 가까이 있다.
45년 바라던 소원을 성취한다.
57년 다칠 수가 들어오니 외출 조심한다.
69년 어려움 없이 순조롭게 진행된다.
81년 야간 운전 자신 없는 날이다.
93년 현명한 처세 판단력 능력을 인정받는다.
개띠
34년 위장 장애 많은 날이니 소식 한다.
46년 신망을 얻어 명예와 지위를 얻는다.
58년 과식으로 인해 소화 불량 장애 생긴다.
70년 타고난 능력을 발휘한다.
82년 피로 쌓여 빈혈기 보이니 신경 쓴다.
94년 승승장구 발전하게 된다.
돼지띠
35년 심신 피곤하니 모든 일 미룬다.
47년 도와주는 귀인이 모여든다.
59년 몸이 열이라도 다 소화 못 시키는 날이다.
71년 처세가 능하여 인덕이 많아진다.
83년 약주 딱 한잔이라 해놓고 후회한다.
95년 따스한 성품으로 사회성이 좋아진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장