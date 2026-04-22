[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 22일

쥐띠
36년 바라던 운 또한 좋아 부귀공명 한다.
48년 어려움이 생기니 마음을 비운다.
60년 목적을 조기에 달성한다.
72년 처음에는 득 되나 뒤에는 실 된다.
84년 주변 부러운 시선 받는다.
96년 손해 입힐 사람 가까이 있다.
소띠
37년 자존심 상하는 말을 가급 적 삼간다.
49년 바라던 꿈을 서서히 이루게 된다.
61년 시비 끼어들지 않게 조심한다.
73년 사두었던 문서 재미 보게 된다.
85년 행운 찾아오며 목돈 마련된다.
97년 좋은 기회 미루다가 근심만 쌓인다.
범띠
38년 분수에 넘는 것 욕심내지 않는다.
50년 귀한 별이 비추니 재물 대길하다.
62년 소득 갑자기 줄어드니 신경 쓴다.
74년 금전 운과 명예 가득 하다.
86년 금전 고통 따르나 오후쯤 풀린다.
98년 점점 눈 높아져 욕심부려 후회한다.
토끼띠
39년 목표 흔 들이지 않게 신경 쓴다.
51년 갈수록 나가는 돈 많아지니 자중한다.
63년 좋은 꿈을 꾸고 좋은 일이 생긴다.
75년 노력한 만큼 댓 가를 맛보게 된다.
87년 행운의 여신이 도와준다.
99년 예상하지 못했던 실수 다툼 장소 피한다.
용띠
40년 금전 문제 고통 겪으니 마음 비운다.
52년 좋은 꿈을 꾸었으니 바라던 소망 이룬다.
64년 좋은 꿈을 꾸었으니 바라던 일에 뜻을 이룬다.
76년 마음이 심란하니 장시간 외출은 금물이쓴다.
88년 마음속에 불길했던 근심 사라진다.
00년 시비 다툼 일어나니 언행 조심한다.
뱀띠
41년 아는 사람끼리 문서 다툼 생길 수다.
53년 넓은 바다로 가니 의기양양하다.
65년 외국에서 귀한 분들 찾아오는 운이다.
77년 지출이 동결되어 한숨 풀린다.
89년 관재수 다툼 수가 들어오니 조심해야 한다.
01년 가족에게 축하받을 일이 생기는 날이다.
말띠
42년 꼬였던 금전 문제 더 꼬이게 된다.
54년 남의 일 도와주니 내 일은 뒷전이다.
66년 좋은 날에 이사 택일을 받으니 기쁨이 생긴다.
78년 노력 끝에 성공하는 시기다.
90년 진심으로 마음속을 보여 준다.
02년 마음 숨기지 말고 소신껏 대화 나눈다.
양띠
43년 반갑지 않은 사람 만나니 근심이다.
55년 과감한 성격으로 손해 보는 일 생긴다.
67년 가슴으로 느끼니 감동을 받는다.
79년 처세술의 기술을 많이 터득해 둔다.
91년 묵은 문서 크게 빛을 본다.
03년 자신만만하다 근심만 늘어난다.
원숭이띠
32년 많은 물건 구매 자제한다.
44년 쉴 틈 없이 몸만 고달프다.
56년 소식과 재물 운이 오후쯤 풀린다.
68년 소망하던 일 이뤄진다.
80년 행운이 목전에 있다.
92년 높은 곳에 낙 마수 조심한다.
닭띠
33년 육교 조심 길 조심 신호등에만 신경 써야 한다.
45년 미루던 문서 계약 성사된다.
57년 물심양면으로 도와준다.
69년 공덕의 빛을 이제야 빛 본다.
81년 별일 아닌데 구설수가 생기니 조심한다.
93년 믿던 사람 조심 금전 관계 손재 있다.
개띠
34년 낙 상수 있으니 비탈길 조심 한다.
46년 피로가 쌓여 신경성 질환 조심 한다.
58년 바람 그치고 햇살 비춘다.
70년 소자본으로 목돈 얻는다.
82년 구상했던 일 변동할 시기다.
94년 급한데 일처리 더디게 된다.
돼지띠
35년 방해자 나타나 입장 난처해진다.
47년 쉬지 않고 일하니 몸이 힘들다.
59년 금전 들어오고 거래처 확보 된다.
71년 고통 고난 모두 사라진다.
83년 자리변동 승진 수가 따른다.
95년 소지품 분실 신경 쓴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장