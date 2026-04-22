[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 22일

토끼띠

39년 목표 흔 들이지 않게 신경 쓴다.

51년 갈수록 나가는 돈 많아지니 자중한다.

63년 좋은 꿈을 꾸고 좋은 일이 생긴다.

75년 노력한 만큼 댓 가를 맛보게 된다.

87년 행운의 여신이 도와준다.

99년 예상하지 못했던 실수 다툼 장소 피한다.