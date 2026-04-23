[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 23일

쥐띠
36년 원하는 것 얻지 못하는 날이다. 48년 추진하는 일 대길하다.
60년 높은 칭송 받는다.
72년 승진 횡재수 가득 하다.
84년 바라던 자리에 앉는다.
96년 길 찾기 힘든 날이다.
소띠
37년 물건을 두고 내리니 신경 쓴다. 49년 불길 운이 오후쯤 사라지게 된다.
61년 황금 띠를 두르니 금상첨화다.
73년 머리가 아파지니 신경을 덜 써야 한다.
85년 마음을 비우니 어려운 일 순조롭게 풀린다.
97년 최선을 다해야 한다.
범띠
38년 경사로운 일이 많아진다. 50년 소망하는 일 대길하다.
62년 이득도 보게 된다.
74년 사업 실적 좋아진다.
86년 바라던 소원을 성취한다.
98년 선배가 좋은 친구 소개해 준다.
토끼띠
39년 구설수 휘 말리지 않게 신경 쓴다. 51년 근심이 사라지니 운수대통한다.
63년 골프 홀인원 재미 톡톡히 본다.
75년 재물 운이 왕성해진다.
87년 무궁무진하게 운세가 좋아진다.
99년 길거리에서 차를 조심해야 한다.
용띠
40년 좋은 일이 생기니 마음 한결 여유 스럽다.
52년 재물 복 운이 약간 따른다.
64년 명성 운이 드물게 들어온다.
76년 이익이 따르는 날이다.
88년 손실이 커지는 날이다.
00년 약속 이행 안 된다.
뱀띠
41년 소원성취 되어 기쁨 있다. 53년 운기 활발하다.
65년 기쁨이 다가온다.
77년 기쁜 소식만 찾아온다.
89년 아차 하는 날이니 조심 한다.
01년 하는 일 소득 없다.
말띠
42년 힘든 일만 생긴다. 54년 달빛이 환하게 비춘다.
66년 불길 운이 사라진다.
78년 만인의 은혜 받는다.
90년 핸드폰 받다가 아차 조심 한다.
02년 힘들었던 문제 해결 된다.
양띠
43년 지인이 소망을 들어 준다. 55년 화평할 운세다.
67년 여유만만 하다.
79년 소망들이 조금씩 이루어진다.
91년 시비 다툼 각별히 조심 한다.
03년 부모님께 효도 한다.
원숭이띠
32년 오늘따라 기분 왠지 좋아진다.
44년 재물 운 조금씩 왕성해진다.
56년 나쁜 운이 있었다가 사라진다.
68년 숨은 노력으로 성과 보상을 받는다.
80년 출장 가거나 보너스 받는다.
92년 짜증 나도 선배 조언 잘 듣는다.
닭띠
33년 뜻이 있는 곳에 길이 있다.
45년 새로운 문서 계약 성사 된다.
57년 내 건강은 내가 챙긴다.
69년 집안에서 밖으로 나가면 성사 된다.
81년 힘들 때는 집중력 발휘 한다.
93년 어려움이 겹치지 않게 노력한다.
개띠
34년 건강 지키기 위해 신경 쓴다.
46년 건강을 위해 건강 수칙 지킨다.
58년 멀리 가지 않아도 일 척척 된다.
70년 계획은 실천으로 보여준다.
82년 빠른 일을 처리 습관 가진다.
94년 신호등 건널목 조심해야 한다.
돼지띠
35년 화가 나고 짜증 나도 한 번 만 참아 본다.
47년 소식 멀리부터 오는 시기이다.
59년 좋은 기회 찾아오니 놓쳐서는 안 된다.
71년 집안에 귀한 물건 소중히 다룬다.
83년 기운 소진 되니 충분한 휴식 취한다.
95년 구설수 운에서 빠져나온다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장