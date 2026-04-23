[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 23일

소띠

37년 물건을 두고 내리니 신경 쓴다. 49년 불길 운이 오후쯤 사라지게 된다.

61년 황금 띠를 두르니 금상첨화다.

73년 머리가 아파지니 신경을 덜 써야 한다.

85년 마음을 비우니 어려운 일 순조롭게 풀린다.

97년 최선을 다해야 한다.