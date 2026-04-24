[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 24일

쥐띠
36년 건강 약간씩 호전 집안사람들 안심 한다.
48년 잔치 경사로 인해 밖으로 나 갈일이 생긴다.
60년 소원을 성취한다.
72년 귀인의 도움을 받게 된다.
84년 기다렸던 취직 기회 얻게 된다.
96년 어디를 가서나 언행조심을 한다.
소띠
37년 금전으로 인해 손재수가 뒤따른다.
49년 소망이 성취되고 매사 뜻을 이룬다.
61년 경사로운 일이 있어 흐뭇해진다.
73년 매사 발전하는 운이다.
85년 마음에 드는 배우자를 만나게 된다.
97년 예상보다 일이 늦어진다.
범띠
38년 마음 착잡해지다가 호전된다.
50년 작은 소득 어깨 가벼워진다.
62년 좋은 방향으로 이사하는 운이로다.
74년 대길하고 희망을 달성 한다.
86년 지인 도움을 받거나 귀인이 돕는다.
98년 급하여도 여유 부린다.
토끼띠
39년 지갑에 금전 소중히 다룬다.
51년 토지 가옥 등의 매매 성사가 된다.
63년 새로운 계획의 추진도 가능하다.
75년 마음먹은 대로 순조롭게 풀린다.
87년 원하는 자리에 오르니 최선 다한다.
99년 새로운 일에 도전하지 않는다.
용띠
40년 진행되던 일이 완벽 정리 된다.
52년 집안에는 큰 경사 수가 있다.
64년 새로운 일을 도모 할 수 있는 운이로다.
76년 출퇴근하거나 여행수가 있다.
88년 무리한 운전 절대 금물 이다.
00년 생각지 않은 근심 오니 조심한다.
뱀띠
41년 욕심 부리면 오히려 고생만 한다.
53년 사둔 복권 행운 따라 온다.
65년 좋은 인연 다시 맺어 진다.
77년 운이 크게 보이니 운수 대통 한다.
89년 생각지 않은 소득 올라 재미있다.
01년 소지품 관리 신경 쓴다.
말띠
42년 무리한 매매 손재수가 따른다.
54년 구설수 다르니 모임 장소 일찍 서두른다.
66년 생각지 못한 목돈도 생길수다.
78년 움직이는 곳마다 행운이 따른다.
90년 체력 보강하니 능률 오른다.
02년 능률 오르니 만사대길 한다.
양띠
43년 손재수가 따르니 이동은 금물이다.
55년 고심 했던 법적 문제 빠르게 해결 된다.
67년 큰돈은 아니라도 부수입이 들어온다.
79년 결혼을 진지하게 생각하는 운이다.
91년 소망이 하나둘씩 성취 된다.
03년 야간 골목길 조심 일찍 서두른다.
원숭이띠
32년 재물 거래는 손재수가 따른다.
44년 문서로 인해 손재수만 따른다.
56년 가장 중요한 시기 밤낮없이 바쁘다.
68년 인연 맺어진 사이 결혼 골인한다.
80년 표창장 수여 받고 승진운도 함께 한다.
92년 술좌석 필요 없는 언행 삼가해야 한다.
닭띠
33년 작은 근심 생기게 된다.
45년 명의 만나 건강이 호전된다.
57년 건물을 구입하니 문서 취득한다.
69년 마음 안정 승진 희망 있다.
81년 어렵게 통과 성 명자 소식 듣는다.
93년 구설수가 시작되니 조심해야 한다.
개띠
34년 손재수가 발생하니 조심한다.
46년 잠깐 사이로 목돈을 만지게 된다.
58년 이기려 생각 말고 서로 화합 먼저다.
70년 시원히 낮잠 자게 된다.
82년 웃어른 소개로 혼인 골인한다.
94년 시비 구설 휘말리는 일 생긴다.
돼지띠
35년 답답한 하니 화병만 생긴다.
47년 골목길 오토바이 조심 한다.
59년 새로운 일을 도전해 보게 된다.
71년 꾸준히 보람 느끼게 된다.
83년 진퇴유곡 빠지니 어려움 겪는다.
95년 집안이 윤택해지는 운세다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장