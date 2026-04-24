[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 24일

쥐띠

36년 건강 약간씩 호전 집안사람들 안심 한다.

48년 잔치 경사로 인해 밖으로 나 갈일이 생긴다.

60년 소원을 성취한다.

72년 귀인의 도움을 받게 된다.

84년 기다렸던 취직 기회 얻게 된다.

96년 어디를 가서나 언행조심을 한다.