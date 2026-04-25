[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 25일

쥐띠
36년 문서로 인해 지출만 나간다.
48년 불미스러운 일이 생길 수다.
60년 어려웠던 운이 빠져나간다.
72년 불화했던 이웃 새롭게 친해진다.
84년 작은 가게 재미있어 좋아진다.
96년 새로운 사람을 소개받는다.
소띠
37년 감기몸살 오니 쉴 때는 쉬어야 한다.
49년 운세가 가면 갈수록 좋아진다.
61년 금전 문제가 속 시원히 해결된다.
73년 모임 속에서 축하를 가득 받는 날이다.
85년 운전 요령 없이 출발 위험 따른다.
97년 잔꾀 부리다가는 나중에 후회한다.
범띠
38년 집안에 짐을 다른 곳으로 이동 대길 하다.
50년 어려움 속에서도 기쁨이 따른다.
62년 인내하는 지구력 지혜가 필요하다.
74년 막혔던 일을 급하게 서두르면 손해 보게 된다.
86년 오랜 시간 교제 속에서 결혼에 골인한다.
98년 시험공부 바라던 점수로 합격 되는 날이다.
토끼띠
39년 집안에 밝은 꽃이 활짝 핀다.
51년 그토록 기다려온 귀인을 만난다.
63년 금전 관계로 인하여 손재 수가 생길 수니 신경 써야 한다.
75년 축하를 가득 받는 혼인 경사 있게 된다.
87년 비탈길에 운전을 각별히 신경 써서 조심한다.
99년 합격 축하받으니 모두가 부러워한다.
용띠
40년 낙 마수가 있으니 계단을 조심해야 한다.
52년 손재수 발생할 수니 철저히 확인해야 한다.
64년 짜고 매운 음식을 신경 써서 먹어야 한다.
76년 업무로 인한 스트레스 많이 겪는 날이다.
88년 취업 문제가 속 시원히 해결된다.
00년 바라던 소원을 성취한다.
뱀띠
41년 운세 운기에 달빛이 환하게 비춘다.
53년 바라던 운기가 좋아지니 만사형통한다.
65년 그토록 가고 싶은 여행을 떠난다.
77년 또 다른 물건 장만을 하고 후회한다.
89년 막혔던 일이 풀리고 뜻대로 된다.
01년 작은 꿈이 조금씩 이루어진다.
말띠
42년 물건 장만은 잠시만 생각해 본다.
54년 소지품 분실 신경 써야 하는 시기다.
66년 작심삼일 하지 않도록 유의해야 한다.
78년 자금 문제로 인해 고민이 쌓이게 된다.
90년 친하게 지내던 사람과 다툼 예고 신경 쓴다.
02년 후회하는 일 생기니 앞뒤 생각해야 한다.
양띠
43년 바라던 일이 두 번만 성사된다.
55년 손해 보는 일 생기니 신경 쓴다.
67년 술자리에서 언행 조심을 신경 써야 한다.
79년 단합이 잘되지 않는 날이다.
91년 가지고 있는 물건 분실 수니 신경 써야 한다.
03년 다툼이 생기니 조심해야 한다.
원숭이띠
32년 바라던 일을 성취한다.
44년 운세 원활하게 움직인다. 56년 변동되는 가운데 뜻을 이룬다. 68년 골목길에 운전 조심하는 날이다.
80년 운이 약하니 정신 바짝 차린다. 92년 눈앞에 좋은 기회가 지나쳐 버린다.
닭띠
33년 마음이 심란하고 아직은 근심 떠나지 않는다.
45년 귀인의 도움으로 뜻을 이룬다.
57년 지인 도움으로 소망을 성취한다.
69년 이럴까 저럴까 망설이는 날이다.
81년 경거망동하면 오히려 운이 되돌아간다.
93년 다툼이 많은 날이니 언행을 조심해야 한다.
개띠
34년 지인 도움으로 어려움이 해소된다. 46년 매사를 신중하게 하는 것이 중요하다. 58년 심리적으로 다소 안정 취하게 된다. 70년 무리하게 확장하면 어깨만 무거워진다. 82년 심리적인 안정이 잘 안 된다.
94년 안정이 안 되니 마음이 불안해진다.
돼지띠
35년 원하는 것이 잘 이루어진다.
47년 간호를 잘 받으니 서서히 쾌차한다.
59년 굳은 의지로 밀고 나간다.
71년 문서 예약이 타인 방해로 무산된다.
83년 마음 불안이 심해지니 마음 수련을 한다.
95년 직접 운전하는 것은 조심해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장