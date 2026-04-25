[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 25일

원숭이띠

32년 바라던 일을 성취한다.

44년 운세 원활하게 움직인다. 56년 변동되는 가운데 뜻을 이룬다. 68년 골목길에 운전 조심하는 날이다.

80년 운이 약하니 정신 바짝 차린다. 92년 눈앞에 좋은 기회가 지나쳐 버린다.