경찰청장 공백 1년 3개월… 정치 셈법에 후임 인선도 ‘안갯속’

유재성 경찰청장 직무대행이 18일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 선거사범 수사상황실 현판식에서 현판을 제막한 뒤 박수를 치고 있다. 왼쪽부터 박우현 사이버수사심의관, 홍석기 수사국장, 유 직무대행, 박성주 국가수사본부장, 백동흠 형사국장. /연합