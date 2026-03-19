[포토] 민주당 정무위원회-금융위원회 당정협의

강준현 정무위원회 정조위원장(앞줄 왼쪽에서 네번째)과 이억원 금융위원장(다섯번째)을 비롯한 의원들이 19일 국회 의원회관에서 중동사태 속 시장상황 점검 및 민생회복 지원 방안 논의를 위해 열린 더불어민주당 정무위원회-금융위원회 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다.