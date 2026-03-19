GS엔텍, 일본 해상풍력 시장 공략 본격화…울산 공장 6월 가동

도쿄 신재생에너지 전시회 참가

울산 용잠공장 연간 15만톤 생산

2030년 한·일 시장 20.5GW 전망

GS엔텍부스 (맨왼쪽 허철홍 대표) 0 허철홍 GS엔텍 대표(왼쪽)가 도쿄서 진행된'월드 스마트 에너지 위크 2026' 전시 부스서 관계자들과 이야기 하고 있다./GS엔텍

GS엔텍이 일본 해상풍력 시장 공략을 본격화한다.GS엔텍은 지난 17일부터 일본 도쿄에서 열린 신재생에너지 전시회 '월드 스마트 에너지 위크 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다. 이번 전시회는 아시아 최대 규모의 신재생 에너지 전시회로, 전 세계 67개국에서 약 1600개 기업이 참가했다.GS엔텍은 해상풍력 하부구조물인 영광낙월 프로젝트의 실제 설치 영상과 1/40 축소 모노파일 정밀 모형을 전시했다. 세계 1위인 네덜란드 Sif사와의 협업 공정 영상도 공개해 품질 관리 능력을 알렸다.허철홍 GS엔텍 대표는 "에너지 전환이 가속화될수록 시장이 요구하는 것은 검증된 기술과 신뢰할 수 있는 공급망"이라며 "GS엔텍은 세계 최고 수준의 모노파일 기술력과 영광낙월 프로젝트의 성공 경험을 바탕으로 한국을 넘어 일본 해상풍력 시장에서도 독보적인 파트너가 되겠다"고 밝혔다.GS엔텍은 일본 해상풍력 시장의 핵심 사업주인 일본 주요 상사들과 긴밀한 면담을 진행하며 구체적인 프로젝트 공급 방안을 논의했다. 현장을 찾은 관계자들은 GS엔텍이 도입한 네덜란드 Sif사의 자동화 설비와 15MW급 초대형 모노파일 제작 역량에 높은 관심을 보였다.이날 현장에는 이혁 주일 한국 대사가 방문해 국내 해상풍력 기술력을 높이 평가하며 관계자들을 격려했다. 이 대사는 부스를 둘러본 뒤 "우리 기업들이 일본 해상풍력 시장에서 상호 협력을 강화하며 선전해 주길 바란다"고 말했다.해상풍력 업계에 따르면 한국과 일본의 해상풍력 시장은 탄소중립 정책에 힘입어 2030년까지 합계 약 20.5GW(한국 10.5GW, 일본 10GW) 규모로 성장할 것으로 전망된다.GS엔텍의 전략적 요충지는 울산 용잠공장이다. 약 3000억원이 투입된 울산 용잠공장은 네덜란드 Sif사와 전략적 파트너십을 체결하고 모노파일 생산 공장으로의 전환 작업이 막바지 단계다. 오는 6월 준공 후 연내 본격 가동되면 연간 15만톤 규모의 모노파일을 공급할 수 있다. 특히 15MW급 초대형 터빈을 지탱할 수 있는 모노파일 제작 능력은 한국과 일본을 통틀어 독보적인 경쟁력으로 꼽힌다.울산 공장은 지리적으로 일본의 주요 해상풍력 프로젝트 현장과 인접해 있어 운송 비용 절감 및 납기 준수 측면에서 우위를 점하고 있다. GS엔텍은 이미 영광, 낙월 프로젝트에서 64기의 모노파일을 성공적으로 납품한 실적을 보유하고 있다.GS엔텍은 전시회에서 확인한 업계의 관심과 주요 고객사와의 협력 논의를 발판 삼아 울산 용잠공장의 성공적인 가동과 함께 한국·일본 해상풍력 시장에서 핵심 모노파일 공급사로서의 입지를 강화한다는 방침이다.