닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

양산시, 하천 안전관리 총력…“홍수기 전 선제 대응체계 구축 완료”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260531010008965

글자크기

닫기

양산 이철우 기자

승인 : 2026. 05. 31. 09:11

하천 90곳 전수관리, CCTV 등 스마트 시스템 강화
침수우려지역 통제·복구사업 병행
부시장님 외 불법점수시설점검
양산시 관계자들이 여름철 집중호우에 대비해 하천변 배수시설과 산책로 차단시설 등을 현장 점검하고 있다. /양산시
경남 양산시가 본격적인 여름철 집중호우를 앞두고 하천 안전관리 전반에 대한 선제 대응체계를 구축하며 시민안전 확보에 나섰다.

31일 양산시에 따르면 관내 하천은 총 90개, 연장 238.19㎞에 이르며, 국가하천 2개(28.05㎞), 지방하천 32개(146.86㎞), 소하천 56개(63.28㎞)로 구성돼 있다. 시는 이들 하천 전반에 대해 시설 점검과 정비를 마치고 홍수기 대비 태세를 강화했다.

특히 배수문, 제방, 보도교량 등 시특법 대상 시설물에 대한 안전점검을 완료하고, 점검 결과를 바탕으로 필요한 보수·보강공사를 병행 추진 중이다. 배수문은 국가하천 8개, 지방하천 11개가 관리되고 있으며, 제방과 교량 등 주요 시설도 지속적으로 유지·관리되고 있다.

스마트 홍수관리 시스템도 한층 강화됐다. 국가하천에는 배수문 CCTV 23개와 자동 권양기 6개가 구축됐으며, 지방하천에도 CCTV 7개와 자동화 설비가 운영 중이다. 이를 통해 실시간 수위 및 시설 상태를 확인하고, 원격 제어를 통한 신속 대응이 가능해졌다.

침수피해 예방을 위한 현장 대응도 체계화했다. 황산공원 등 둔치 주차장과 캠핑장, 하천변 산책로 등 인명피해 우려지역에 대해 사전 통제와 이용 제한 조치를 시행하고, 기상예보와 연계한 단계별 출입 통제 기준을 마련했다. 산책로 진입 차단시설도 양산천 등 8개 하천에 총 171개소 설치·운영 중이다.

아울러 소하천을 중심으로 자동 수위 계측기 설치를 확대하고, 재해복구사업도 속도감 있게 추진하고 있다. 총 6건의 복구사업이 완료됐으며, 일부 소하천 정비사업은 우기 전 준공을 목표로 마무리 단계에 있다.

하천시설 유지관리도 강화된다. 시는 홍수기 전 가동보와 배수문에 대한 사전 점검을 완료했으며, 집중호우 기간에는 현장관리자 상주와 실시간 점검 체계를 가동해 즉각 대응에 나설 계획이다.

김동석 시 하천과장은 "기후변화로 집중호우가 잦아지는 상황에서 선제적 대응이 무엇보다 중요하다"며 "시설 점검부터 현장 통제, 스마트 관리까지 전방위 대응체계를 구축해 시민 안전을 최우선으로 지키겠다"고 밝혔다.

국장님 외 양산물금 새들천 방류수문(양산천) 점검
양산시 관계자들이 양산천 일대 방류수문 작동 상태를 점검하고 있다. /양산시
이철우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기