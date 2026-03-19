[포토] 중동사태 관련 정유업계 대표 만난 국민의힘

송언석 국민의힘 원내대표(오른쪽에서 일곱번째)와 정점식 정책위의장(아홉번째), 박주선 대한석유협회장(여덟번째) 등 참석자들이 19일 국회에서 열린 중동사태 관련 정유업계 대표와의 정책간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다.