전쟁 전술·전략 판도 바꾼 드론...“러우전장, 北 드론 학습 실험실”

유용원 의원실 ‘드론 전쟁 확산과 국제안보 변화’ 토론회

전문가 “北위협, 미사일·드론·ISR·EW 등 복합적인 형태로 이해해야”

美 DNI “北, 러우전쟁 지원하며 군 전투능력 향상”

북한 '자폭 무인기' 성능시험 공개…김정은 현지...<YONHAP NO-1597> 0 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 국방과학원 무인기연구소를 찾아 최근 개발한 무인기들의 타격시험을 현지지도했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다./연합뉴스

드론이 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 전장의 전술·전략의 핵심 전력으로 급부상한 가운데 러우 전장이 북한의 드론 전력 교리·생산·협력 방식 등을 동시에 학습하는 실험실이 되고 있다는 분석이 제기됐다.양욱 아산정책연구원 연구위원은 19일 유용원 의원실이 주최한 '드론 전쟁의 확산과 국제 안보환경 변화' 토론회에 참석해 "북한이 저가 대량드론과 포병, 전자전(EW)이 결합된 형태의 전쟁을 학습하고 있다"며 "핵의 그림자 아래 국지도발과 결합할 가능성도 있다"고 경고했다.특히 저가 드론의 공격을 고가의 미사일로 방어하는 비용 불균형 현상이 최근 전장에서 관측되고 있다며 북한의 위협을 미사일과 드론, 감시·정찰(ISR), EW의 복합체로 이해해야 한다고 강조했다.러우전쟁에서 드론의 역할이 '정찰 보조수단'에서 '지속적 타격·차단·요격 체계'로 확대되면서 양측 전선의 약 10km 내외가 드론 감시 및 타격권으로 재편되고 대형 차량 및 집단 기동이 제한되는 등 전장의 판도가 뒤바뀜에 따라 이를 대비해야 한다는 주문이다.양 연구위원은 "요격 드론과 재밍, 분산 기동의 중요성이 확대되고 있다"며 "(드론 공격에 대한) 후방기지 및 공항, 항만 방어 개념 수정이 필요하다"고 제언했다.실제 지난 2024년 북한 매체에서 이스라엘 UVision사의 드론인 히어로(HERO)-400과 IAI사 하롭의 형태와 유사한 드론들이 확인된 바 있다. 아울러 미 전략국제문제연구소(CSIS) 산하 비욘드페럴렐도 지난 9일(현지시간) 최신 위성사진 분석을 토대로 러시아 타타르스탄 공화국 옐라부가 경제특구 내 드론 생산 공장에 1만 명 이상의 대규모 북한 노동자와 기술자가 투입됐을 가능성을 제기하기도 했다.북한의 이같은 드론 체계 구축에는 러시아와 중국, 이란 등이 그 배후에 있을 것으로 추정된다.양 연구위원은 "(북한과 이란의 드론 운용은) 러시아 허브형 네트워크와 중국의 공급망이 그 배경일 수 있다"며 "러시아가 허브라면, 중국은 러시아와 이란의 드론 생산을 떠받치는 '보이지 않는 상류 공급망'"이라고 분석했다.중국산 엔진·제어·계통·항법장비가 러시아 드론에 사용된 정황이 포착된 바 있고 이 같은 부품들이 '민수용'으로 위장 가능한 이중용도 부품이라는 점에서 중국의 개입을 배제하기 어렵다는 분석이다. 이날 토론회에 참석한 나탈리야 부티르스카 뉴 유럽센터 수석연구원도 러시아의 게란(Geran)-2 드론 전자부품의 60~65%가 중국산이고 러시아 드론의 핵심 부품 중 80%가량이 중국 채널을 통해 전달된다고 밝혔다.한편 미 국가정보국(DNI)도 18일(현지시간) 배포한 '2026 연례 위협평가 보고서'를 통해 북한이 러우 전쟁을 지원함으로써 군의 전투 능력을 향상시켰다고 분석했다. 그러면서 미국 본토를 타격할 수 있는 신형·첨단 미사일 운반체 시스템을 지속 연구하는 국가 중 하나로 북한을 꼽히기도 했다.