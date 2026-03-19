미 정보당국 “중국, 대만 침공 일정 없다”

'2027년 침공설' 후퇴…대만 위기 평가 완화

"무력보다 비군사 통일 선호"…트럼프 대중 기조 반영

USA-INTELLIGENCE/CHINA 0 2025년 12월 30일 대만 지룽 주변 해역에서 중국의 '정의의 임무 2025' 군사훈련이 진행되는 가운데 대만 해안경비대 순찰함이 이동하고 있다./로이터 연합뉴스

미국 정보당국이 중국의 대만 침공 가능성에 대한 기존 평가를 완화했다. 블룸버그통신은 18일(현지시간) 미 정보당국의 연례 위협평가 보고서를 인용해 중국이 대만 통일과 관련해 무력 사용보다 비군사적 방식을 선호하며, 구체적인 침공 시점도 설정하지 않았다고 보도했다.보고서는 "중국 지도부는 현재 2027년 대만 침공을 실행할 계획이 없으며, 통일 달성을 위한 고정된 시간표도 없다"고 밝혔다. 이어 "가능하다면 무력 사용 없이 통일을 이루는 것이 목표"라고 명시했다.이는 그동안 대만을 미·중 간 주요 군사 충돌 지점으로 규정하고, 중국이 2027년까지 침공 준비를 마칠 수 있다는 기존 미국 내 평가보다 한층 완화된 내용이다.보고서는 중국이 대만 상륙 작전이 매우 어렵고 실패 위험이 크다는 점을 인식하고 있다고 분석했다. 특히 미국이 개입할 경우 군사적 부담이 크게 증가할 수 있다는 점도 주요 변수로 지목됐다.이에 따라 중국은 무력 충돌을 피하면서 외교·경제적 수단을 통해 통일 여건을 조성하는 전략을 선호하고 있는 것으로 평가됐다. 다만 중국은 2049년 '민족 부흥' 목표 달성을 위해 대만과의 통일이 필요하다는 기존 입장은 유지하고 있다고 보고서는 덧붙였다.이번 평가 변화는 2021년 이후 이어져 온 미국 내 전망과 비교해 뚜렷한 차이를 보인다. 당시 미 인도태평양사령관을 지낸 필 데이비슨 제독은 중국이 2027년까지 대만 침공 준비를 마칠 수 있다고 밝힌 바 있다. 이후 미 국방부 역시 유사한 시점을 언급하며 군사적 대비 필요성을 강조해왔다.블룸버그통신은 이번 보고서가 도널드 트럼프 미국 행정부의 대중(對中) 기조 변화와도 맞물려 있다고 분석했다. 트럼프 대통령은 최근 이란 전쟁을 이유로 시진핑 중국 국가주석과의 회담을 연기했지만, 양국 관계에 대해 "좋은 관계"라고 평가하며 협력 가능성을 시사했다.보고서는 또 중국을 "전 세계적으로 미국 이익을 가장 위협하는 행위자"로 지목했던 기존 표현과, 대만 통일 및 동아시아 영향력 확대를 위해 강압적 조치를 사용한다는 문구도 삭제한 것으로 나타났다.