이스라엘의 라리자니 제거에 中 깊은 충격 표명

외교부 대변인 입장 피력

절대 용납될 수 없는 행동

clip20260319174627 0 이란의 안보 수장인 알리 라리자니 최고 국가안보회의 사무총장을 제거한 이스라엘의 전투기와 군인들./신화(新華)통신 AI.

중국이 이스라엘의 공습으로 이란 안보 수장인 알리 라리자니 최고 국가안보회의 사무총장이 사망한 것과 관련, "깊은 충격을 받았다"면서 강력 반발했다.린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 19일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 라리자니 사망에 대한 입장을 묻는 질문에 "우리는 국제관계에서 무력 사용을 일관되게 반대해 왔다"면서 이같이 말했다. 이어 "이란 국가 지도자를 살해하고, 민간 목표를 공격하는 행위는 더욱 용납될 수 없다"고 덧붙였다.그러면서 "현재 중동 지역에서는 전쟁이 확산되고 있다. 긴장이 고조되면서 주변으로 번지는 양상을 보이고 있다"고 주장한 후 "조속한 휴전과 전투 중단은 국제사회의 공통된 바람"이라고 강조했다.린 대변인은 또 "중국은 관련 당사자들이 즉각 군사행동을 중단하고 지역 정세가 통제 불가능한 상황으로 치닫는 것을 방지할 것을 촉구한다"고 말했다.베이징 외교 소식통들의 이날 전언에 따르면 이보다 앞서 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 지난 17일(현지 시간) 이란의 안보 수장 격인 라리자니 사무총장이 이스라엘군 표적 공습에 사망했다고 밝힌 바 있다. 이란 측 역시 라리자니가 참모, 다수의 경호원과 함께 "순교했다"고 이스라엘의 주장을 인정했다.