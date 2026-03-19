민주 홍의락 “野 최은석, ‘다른 상대’…유권자 부담 없는 대체재”

홍의락 민주연구원 이사, 대구시장 출마 野 최은석 평가

"민주당이 준비해야 할 상대…대기업CEO 경험 큰 무기"

clip20260319143704 0 /홍의락 페이스북

대구에서 민주당계로 재선의원을 역임한 홍의락 민주연구원 이사가 대구시장 예비후보로 출사표를 던진 최은석 국민의힘 의원에 대해 "유권자에게 부담 없는 대체재"라고 평가했다.홍 이사는 페이스북에 게재한 '최은석을 주목한다'라는 제하의 글을 통해 "민주당의 시선에서 보면 최은석은 익숙한 상대가 아니다"라며 "그는 구호 대신 숫자와 실행을 말하고, 감정 대신 결과를 앞세운다. 이 차이는 단순한 스타일이 아니라 정치 방식의 차이"라고 했다.민주연구원 소속의 홍 이사는 적진의 장수를 향해 "민주당이 준비해야 할 두려운 상대"라는 경고성 분석을 내놓았다. 최 의원의 대기업 CEO출신 이력이 쇠퇴하는 대구 발전에 큰 무기가 될 것이라는 점을 홍 이사는 평가했다. 최 의원 CJ그룹 내 대표적인 전략통으로, 2020년 CJ제일제당 대표로 취임해 2021년 기업 매출과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 달성한 바 있다.최은석 의원(대구 동구군위갑)을 향해 이례적인 호평을 내놓아 지역 정가가 술렁이고 있다. 적진의 장수를 향해 "민주당이 준비해야 할 두려운 상대"라는 경고성 분석을 내놓은 것이다.홍 이사가 실무형 경제전문가인 최 의원의 잠재력을 높게 평가한 것이라는 지역 정가의 분석이 나온다. 홍 이사는 "많은 정치인이 '무엇을 하겠다'고 말할 때, 그는 '어떻게 해낼 것인가'를 말할 수 있는 인물"이라며 "이 지점이 민주당이 주도해온 민생·경제 프레임과 정면으로 겹친다"고 했다. 그러면서 "괜히 세게 치면 '일하는 사람을 왜 공격하느냐'는 역풍만 부를 것"이라고 경고했다.최 의원은 무엇보다 갈등을 키우지 않는 사람이라고 홍 이사는 봤다. 홍 이사는 "지금 정치가 적을 만들어 결집한다면, 그는 문제를 줄여 신뢰를 쌓는다"며 신뢰가 안정감이 될 때 힘이 붙을 것으로 전망했다.홍 이사는 "최은석은 '강한 상대'가 아니라 '다른 상대'이며, 그래서 더 어렵다"며 "민주당이 극복해야 할 대목"이라고 했다.