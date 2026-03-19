이란戰 장기화에 달라진 목표… 美·이스라엘, 균열 보인다

양국, 전력적 우선순위 서로 갈려

美, 경제충격 우려속 안정화 주력

이스라엘, 軍약화 목표 압박지속

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지