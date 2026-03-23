머스크 반도체 직접 생산 선언…삼성·TSMC 의존 줄인다

머스크 0 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)/AFP 연합

일론 머스트 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국 텍사스주 오스틴에 대규모 반도체 공장 건설 계획을 공식 발표, 반도체 직접 생산에 뛰어든다. 삼성전자, TSMC 등 기존 반도체 공급망 의존도를 낮추기 위한 전략으로 풀이된다.머스크는 현지시간 21일 오스틴에서 열린 행사에서 '테라팹(Terafab)' 프로젝트를 공개하며, 해당 시설이 자율주행과 인공지능(AI), 우주 산업에 활용될 반도체를 생산하는 첨단 공장이 될 것이라고 밝혔다고 기즈모도가 22일 보도했다.테라팹은 테슬라와 스페이스X, xAI 등 머스크가 이끄는 기업에서 사용할 칩 생산을 목표로 한다. 생산 제품은 크게 두 가지로, 자율주행 및 로봇 등에 적용되는 엣지·추론용 칩과 우주 환경에서 활용될 고성능 칩으로 구분된다.머스크는 인공지능 수요 증가에 대응하기 위해 연간 테라와트(TW) 규모의 생산 능력을 확보하겠다는 계획도 함께 밝혔다. 그는 "다양한 종류의 칩을 자체 생산할 수 있는 설비를 구축할 것"이라고 설명했다.머스크는 삼성전자, TSMC 등 반도체 공급업체들에 대해 "매우 감사하다"고 밝히면서도, 이들이 자신이 원하는 속도로 생산을 확대하는 데는 "편안해하지 않는다"고 지적했다.업계에서는 테라팹 계획의 실현 가능성에 대해 신중한 시각도 제기된다고 기즈모도는 전했다. 반도체 공장은 건설과 장비 확보, 양산까지 상당한 시간과 비용이 소요되는 산업으로 알려져있다.머스크가 이끄는 기업들은 올해 200억 달러 이상을 투자할 계획인 것으로 전해졌으며, 테라팹 건설 비용은 별도로 반영되지 않은 상태다. 일부 분석에 따르면 해당 프로젝트 총 투자 규모는 최대 3000억 달러에 이를 수 있다는 전망도 나온다.미국 내 반도체 공장 건설은 인력, 공정 기술, 공급망 등 다양한 요인으로 인해 일정 지연이 발생하는 사례도 발생한다. 실제로 TSMC가 진행 중인 미국 내 공장 프로젝트 역시 비용 증가와 일정 문제를 겪고 있는 것으로 알려졌다.