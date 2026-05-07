한국 주식시장 시총, 캐나다 추월하며 세계 7위 기록

반도체 및 AI 수요 급증으로 시가총액 6663조 달성

개막한 코스피 7000시대 0 코스피가 전장보다 447.57포인트(6.45%) 오른 7,384.56으로 마감하며 종가 기준 역대 최고치를 경신한 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다./연합

한국 주식시장이 인공지능(AI) 반도체 수요 폭증에 힘입어 캐나다를 제치고 세계 7위 규모의 시장으로 올라섰다.7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 올해 한국 상장 기업의 전체 시가총액은 전년 대비 71% 급증한 4조 5900 달러(약 6663조 3000억원)를 기록했다. 같은 기간 캐나다 주식시장의 시가총액은 약 7% 증가한 4조 5000억 달러(약 6534조 4500억원) 수준에 머물며 순위가 역전됐다.이러한 성장은 한국 증시의 상당 부분을 차지하는 반도체 대형주들이 견인했다.삼성전자는 최근 기업 가치 1조 달러 선을 돌파하며 세계 시장 내 입지를 공고히 했다. SK하이닉스 역시 AI 메모리 분야의 기술 경쟁력을 바탕으로 주가가 올해 두 배 이상 상승했다.한국 증시의 대표 지수인 코스피(KOSPI)는 올해 70% 이상의 상승률을 기록했다. 이는 지수 내 약 45%를 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스 두 기업이 글로벌 반도체 업황 호조에 힘입어 지수 전체를 끌어올렸기 때문으로 분석된다.전문가들은 양국의 증시 명암이 갈린 주요 요인으로 지수 구성 성분을 꼽았다. 한국이 기술주와 반도체 중심으로 AI 사이클의 수혜를 직접적으로 입은 반면, 캐나다는 에너지와 금융 부분에 집중된 산업 구조를 갖고 있어 상대적으로 상승 폭이 제한적이었다는 평가다.하석근 유진자산운용 최고투자책임자(CIO)는 "한국 시장은 AI 주도의 메모리 반도체 사이클에 힘입어 시가총액이 추가로 확대될 가능성이 있다"고 전했다. 반면 "에너지와 금융 비중이 높은 캐나다는 성장이 다소 제약적인 상황"이라고 그는 분석했다.