삼성전자 “갤럭시 워치로 ‘미주신경성 실신’ 조기 예측 입증”

갤럭시워치 미주신경성 실신_사진3 0 삼성전자 '갤럭시 워치'를 착용한 채 생체 신호 데이터를 측정하고 있는 장면./삼성전자

삼성전자가 중앙대학교광명병원과 공동 진행한 임상 연구를 통해 '갤럭시 워치'를 활용한 '미주신경성 실신(VVS)' 조기 예측을 입증했다. 스마트 워치를 통해 실신 예측 가능성을 밝힌 세계 최초 연구 사례로, 유럽심장학회에서 발행하는 디지털 헬스 학술지 최신호에 게재됐다.7일 삼성전자에 따르면 미주신경성 실신은 과도한 긴장이나 스트레스 등으로 인해 혈압이 급격히 떨어지며 일시적으로 의식을 잃는 현상이다. 특히 예기치 못한 낙상으로 인한 골절, 뇌출혈 등 2차 상해로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.중앙대학교광명병원 순환기내과 조준환 교수 연구팀은 미주신경성 실신이 의심되는 환자 132명을 대상으로 갤럭시 워치6를 착용한 상태에서 기립경사 검사를 진행했다. 갤럭시 워치6에 탑재된 광혈류 측정(PPG) 센서로 환자의 심박변이도 데이터를 실시간 수집해 이를 AI 알고리즘으로 분석했다.분석 결과, 실신 발생 약 5분 전에 84.6%의 높은 정확도로 미주신경성 실신 징후를 예측하는 데 성공했다. 실신 징후를 예측하게 되면 환자는 실신 전 스스로 안전한 자세를 취하거나 주변에 도움을 요청하기에 충분한 '골든타임'을 확보할 수 있다.조 교수는 "실신의 평생 누적 유병률은 40%에 이르고, 이 중 3분의 1이 반복적인 실신을 경험한다"며 "실신 위험을 실시간 감지하게 되면 전조증상을 느끼기 어려운 환자들의 사고를 예방하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.삼성전자는 앞으로도 주요 의료 기관과의 협력을 확대해 웨어러블 기기의 헬스 모니터링 기능을 지속적으로 고도화하고, 디지털 헬스 생태계를 확장해 나갈 계획이다.최종민 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 상무는 "이번 연구는 웨어러블 기술을 통해 사후 관리 중심의 헬스케어를 사전 예방 중심으로 전환할 수 있는 가능성을 보여준 사례"라며 "삼성전자는 이번 연구 성과를 바탕으로 갤럭시 워치에서 예방적 헬스케어 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.