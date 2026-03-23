대한항공, 축구대표팀 ‘12번째 선수’로…“월드컵 지원 박차”

축구 국가대표 공식 후원 파트너십

'스포츠 마케팅' 속도…월드컵 간다

[사진자료] (5) 0 우기홍 대한항공 부회장(왼쪽에서 두 번째), 이용수 대한축구협회 상근부회장(왼쪽에서 세 번째), 박항서 대한축구협회 부회장(왼쪽에서 첫 번째), 홍명보 한국 축구대표팀 감독(왼쪽에서 네 번째)이 23일 인천국제공항 제2여객터미널에서 열린 축구 국가대표팀 공식 파트너 계약 조인식에서 기념사진을 찍고 있다. 이날 대한항공과 대한축구협회는 우리나라 축구 국가대표님 공식 후원 파트너십을 체결했다.

대한항공이 우리나라 축구 국가대표팀 공식 후원사로 나선다. 글로벌 스포츠 마케팅을 강화하는 동시에 국가대표팀의 해외 원정 이동을 지원할 방침이다.23일 대한항공과 대한축구협회(KFA)는 인천국제공항 제2여객터미널에서 협약식을 열고 국가대표팀 공식 후원 파트너십을 체결했다고 밝혔다.이날 행사에는 우기홍 대한항공 부회장과 이용수 대한축구협회 상근부회장, 박항서 대한축구협회 부회장, 홍명보 국가대표팀 감독 등이 참석했다.이번 계약에 따라 대한항공은 향후 2년간 국가대표팀 항공 이동을 지원하고 대한축구협회의 주요 활동을 후원한다. 특히 2026 피파(FIFA) 북중미 월드컵을 비롯한 주요 국제대회에서 대표팀을 집중 지원할 계획이다.아울러 대표팀 엠블럼과 시그니처 로고 사용권을 비롯해 경기장 내 보드 광고, 선수 초상권 등 다양한 마케팅 권리를 확보했다. 기내 엔터테인먼트를 통해 대한축구협회 관련 콘텐츠를 선보일 수 있는 상영권도 포함됐다.대한항공 관계자는 "우리나라 축구 국가대표팀 선수들의 선전을 응원하고 한국 축구의 위상을 전 세계에 알리기 위해 다양한 지원과 협력을 아끼지 않을 것"이라면서 "우리 대표님의 12번째 선수가 되겠다"고 말했다.