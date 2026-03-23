트럼프 48시간 최후통첩에 中 대화 복귀 호소

외교부 대변인 입장 피력

미국 등 당사국들에 호소

즉각 휴전 필요 입장 재확인

clip20260323182301 0 린젠 중국 외교부 대변인. 23일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 이란 전쟁 당사국들의 대화 복귀를 호소했다./중국 외교부.

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 '48시간 내 호르무즈 해협 개방' 최후통첩을 한 와중에 즉각 휴전이 필요하다는 원론적 입장을 재확인했다.린젠(林劍) 중국 외교부 대변인은 23일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 트럼프 대통령의 최후통첩에 관한 입장을 묻는 질문에 즉답 없이 "현재 중동의 전쟁은 외부로 퍼지고 있다. 만약 전쟁이 지속 확대되거나 상황이 더 격화되면 전체 지역이 수습 불가능한 국면에 빠지게 될 것"이라면서 "무력은 악순환만 초래할 뿐"이라고 말했다.이어 "중국은 당사국들이 즉시 군사 행동을 멈추고 대화·협상으로 복귀하기를 호소한다"고 주장한 후 "원래 시작해서는 안 되는 이 전쟁이 더 계속되게 해서는 안 된다"고 강조했다.이보다 앞서 트럼프 대통령은 미 동부시간 21일 오후 7시44분(한국시간 22일 오전 8시44분)께 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "만약 이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화(obliterate)할 것"이라고 경고했다.이에 이란의 이슬람혁명수비대는 즉각 발표한 성명을 통해 "만약 발전소가 공격당한다면 이란은 점령 정권(이스라엘)의 발전소와 미군 기지에 전력을 공급하는 지역 내 국가의 발전소는 물론이고 미국이 지분을 보유한 경제, 산업, 에너지 인프라를 표적으로 삼아 보복에 나설 것"이라고 맞섰다. 절대로 굴복하지 않겠다는 얘기가 될 것 같다.