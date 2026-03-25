디엠씨미디어, 분석-실행-최적화’로 데이터 마케팅 풀스택 앞세운 ‘디프레임’ 출시

2024년 데이터 사이언스 전문성 집약, ‘진단에서 최적화’까지 이어지는 전방위 루프 완성

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DMC미디어의 통합 그로스 마케팅 프레임워크 ‘디프레임(D.Frame)’

데이터·테크 기반 통합마케팅 전문기업 디엠씨미디어(대표 이준희)가 자사의 데이터 사이언스 역량과 애드테크 플랫폼을 결합한 통합 그로스 마케팅 프레임워크 ‘디프레임(D.Frame)’을 25일 공개했다.

‘디프레임’은 디엠씨미디어가 장기간 축적해 온 데이터 중심 마케팅 노하우를 체계화한 프레임워크로, 단순 컨설팅이나 전략 수립에 그치지 않고 실행과 성과 최적화까지 전 과정을 하나의 구조로 연결한 것이 특징이다. 특히 매체 집행부터 분석, 최적화까지 이어지는 마케팅 과정을 유기적인 루프(Loop) 형태로 통합해 운영할 수 있도록 설계됐다.

디엠씨미디어는 ‘디프레임’을 통해 기업들이 직면한 데이터 파편화 문제를 해결하고, 쿠키리스 환경에서도 자사 데이터를 기반으로 정밀한 마케팅 운영이 가능하도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 구글 공식 파트너로서 확보한 데이터 웨어하우스 구축 역량을 활용해 광고 유입(Paid), 웹·앱 분석(Owned), 고객 관리(CRM)까지 이어지는 데이터 흐름을 통합 대시보드로 시각화했다.

이와 함께 자체 솔루션 간 연동을 통해 성과 창출을 강화했다. 고객 데이터 재설계 솔루션 ‘더캡(the CAP)’, 앱 마케팅 통합 관리 플랫폼 ‘디플로우(D.Flow)’, AI 기반 자동 리포팅 시스템 ‘디메트릭스(D.Metrics)’가 유기적으로 연결된다. 여기에 시장 및 소비자 데이터를 기반으로 한 ‘디엠씨리포트’의 인사이트와 최적의 미디어 전략을 제안하는 ‘더답(the DAP)’, AI 검색 환경에 맞춘 콘텐츠 최적화 솔루션 ‘디싸이오(D.SaiO)’가 결합돼 통합적인 마케팅 실행을 지원한다.

디엠씨미디어 관계자는 “‘디프레임’은 기존 마케팅에서 진단과 실행이 분리됐던 한계를 극복하기 위한 구조”라며 “고객사가 데이터 주권을 확보하고 데이터 기반 마케팅을 내재화할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.