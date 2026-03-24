與 “민생 추경안 처리에 국힘 협조해야”

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clip20260324110851 0 송언석 국민의힘 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다./이병화 기자

더불어민주당은 24일 중동 사태 장기화 여파로 글로벌 경기 침체 가능성이 제기되는 가운데 국민의힘이 민생 추가경정예산(추경)안 처리를 위해 협조해야 한다고 목소리를 높였다.한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "중동 사태 장기화로 우리 경제에 빨간불이 켜지고 있다"며 "국가적 위기 상황 속에서도 정쟁을 이어가고 있는 국민의힘에 공당의 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다"고 했다.이어 "지난주 본회의에서 민주당은 환율 안전법 처리를 호소했으나 국민의힘이 결국 포기했다"며 "국민의힘이 외면한 것은 환율안정법이 아니라 고유가, 고환율로 고통받는 우리 국민과 기업"이라고 했다.한정애 정책위의장은 "중동 상황 급변으로 글로벌 금융시장이 요동치고 있다"며 "주식시장도 원·달러 환율도 마치 경기를 일으키듯이 널뛰기를 보였다"고 했다.이어 "더욱 어이 없는 것은 법안 처리 거부 불과 4일 만에 환율안정대책을 촉구하고 나섰다는 것인데, 이건 무슨 심보냐"며 지적했다.그러면서 "정부가 준비 중인 추경 예산은 25조원 규모로 대책 마련 없이 초과 세수로 재원을 마련하는 기본 추경이며, 신속하게 편성해 우리 경제에 최소한의 버팀목이 되어줘야 한다"고 말했다.천준호 원내운영수석부대표도 "정부가 준비 중인 추경 예산은 25조 원 규모로, 국채 발행 없이 초과 세수만으로 재원을 마련할 예정이라고 한다"며 "이번 추경은 평시에 편성하는 추경과는 질적으로 다르다. 오죽하면 전쟁 추경이라고까지 표현했겠나"고 말했다.