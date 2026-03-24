“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

NYT, 공항 관제소 녹음 기록 분석

충돌 직전 관제사가 소방차 정차 지시

미 국가교통안전위원회 경위 조사 중

LaGuardia Crash <YONHAP NO-1563> (AP) 0 23일(현지시간) 미국 뉴욕 라과디아 공항 활주로에 파손된 에어캐나다 여객기와 항만청 소방차가 세워져 있다. 두 기체는 전날 밤 여객기 착륙 과정에서 충돌했다./AP 연합

22일(현지시간) 미국 뉴욕 라과디아 공항 활주로에서 발생한 에어캐나다 항공기와 소방차 충돌 직전 관제 과정에서의 혼선이 있었던 것으로 보이는 정황이 다음 날 확인됐다.캐나다 지역 항공사 재즈 항공이 운항하는 CRJ-900 기종 에어캐나다 익스프레스 8646편은 캐나다 몬트리올에서 출발해 22일 밤 11시 37분께 라과디아 공항에 착륙하면서 활주로에 있던 소방차와 충돌했다. 항공사는 당시 해당 비행기에는 승객 72명과 승무원 4명이 타고 있었다고 성명을 통해 밝혔다.23일 뉴욕타임스(NYT)는 전 세계 항공 관제소 교신 스트리밍 플랫폼인 라이브ATC 웹사이트에 게시된 녹음 기록을 확인한 결과 에어캐나다 항공기가 라과디아 공항에 접근하던 당시 관제사가 이륙을 중단한 다른 항공기와 관련된 비상 상황에 집중하고 있었던 것으로 보인다고 분석했다.소방차 역시 에어캐나다가 아닌 다른 항공기의 지원 요청에 응하던 중이었고 그 과정에서 에어캐나다 항공기의 이동 경로를 가로지르면서 충돌하게 된 것으로 전해졌다.사고 현장의 관제탑 음성 녹음 자료에 따르면 소방차 탑승자는 당시 활주로를 가로질러 가도 되는지 관제소에 물은 뒤 허가를 받았고 이후 관제사는 해당 차량에 "정지. 트럭1 정지"라며 여러 차례 정차를 지시했다.온라인 항공기 추적 서비스 플라이트레이더24는 에어캐나다 항공기가 착륙 당시 지상에서의 속도가 132노트(약 244㎞/h)였으며 통상적인 경우처럼 1분이 채 되지 않아 21노트(약 39㎞/h)까지 급감한 것으로 파악했다.이번 사고로 항공기에 탑승하고 있던 기장, 부기장 등 2명이 숨졌고 수십명이 부상을 입은 것으로 전해졌다. 라과디아 공항에서 사망 사고가 발생한 것은 1992년 3월 US에어 항공기 추락 사고 이후 24년 만이다.라과디아 공항을 소유 및 운영하는 뉴욕·뉴저지 항만청의 캐서린 가르시아 청장은 이번 사고로 41명이 다쳐 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 그중 23일 새벽 기준 32명이 퇴원했으며 일부 부상자는 중상을 입어 입원 중이다.미국 국가교통안전위원회(NTSB)는 이번 사고의 경위와 발생 원인 등을 조사하고 있다.사고 항공기 운항사인 재즈 항공은 캐나다 최대의 지역 항공사다. 캐나다 및 미국의 70개 목적지에 취항하고 있으며 캐나다 국책 항공사 에어캐나다와의 계약에 따라 에어캐나다 익스프레스 브랜드로 항공편을 운항하고 있다.