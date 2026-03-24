닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260324010007161

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:52

NYT, 공항 관제소 녹음 기록 분석
충돌 직전 관제사가 소방차 정차 지시
미 국가교통안전위원회 경위 조사 중
LaGuardia Crash <YONHAP NO-1563> (AP)
23일(현지시간) 미국 뉴욕 라과디아 공항 활주로에 파손된 에어캐나다 여객기와 항만청 소방차가 세워져 있다. 두 기체는 전날 밤 여객기 착륙 과정에서 충돌했다./AP 연합
22일(현지시간) 미국 뉴욕 라과디아 공항 활주로에서 발생한 에어캐나다 항공기와 소방차 충돌 직전 관제 과정에서의 혼선이 있었던 것으로 보이는 정황이 다음 날 확인됐다.

캐나다 지역 항공사 재즈 항공이 운항하는 CRJ-900 기종 에어캐나다 익스프레스 8646편은 캐나다 몬트리올에서 출발해 22일 밤 11시 37분께 라과디아 공항에 착륙하면서 활주로에 있던 소방차와 충돌했다. 항공사는 당시 해당 비행기에는 승객 72명과 승무원 4명이 타고 있었다고 성명을 통해 밝혔다.

23일 뉴욕타임스(NYT)는 전 세계 항공 관제소 교신 스트리밍 플랫폼인 라이브ATC 웹사이트에 게시된 녹음 기록을 확인한 결과 에어캐나다 항공기가 라과디아 공항에 접근하던 당시 관제사가 이륙을 중단한 다른 항공기와 관련된 비상 상황에 집중하고 있었던 것으로 보인다고 분석했다.

소방차 역시 에어캐나다가 아닌 다른 항공기의 지원 요청에 응하던 중이었고 그 과정에서 에어캐나다 항공기의 이동 경로를 가로지르면서 충돌하게 된 것으로 전해졌다.

사고 현장의 관제탑 음성 녹음 자료에 따르면 소방차 탑승자는 당시 활주로를 가로질러 가도 되는지 관제소에 물은 뒤 허가를 받았고 이후 관제사는 해당 차량에 "정지. 트럭1 정지"라며 여러 차례 정차를 지시했다.

온라인 항공기 추적 서비스 플라이트레이더24는 에어캐나다 항공기가 착륙 당시 지상에서의 속도가 132노트(약 244㎞/h)였으며 통상적인 경우처럼 1분이 채 되지 않아 21노트(약 39㎞/h)까지 급감한 것으로 파악했다.

이번 사고로 항공기에 탑승하고 있던 기장, 부기장 등 2명이 숨졌고 수십명이 부상을 입은 것으로 전해졌다. 라과디아 공항에서 사망 사고가 발생한 것은 1992년 3월 US에어 항공기 추락 사고 이후 24년 만이다.

라과디아 공항을 소유 및 운영하는 뉴욕·뉴저지 항만청의 캐서린 가르시아 청장은 이번 사고로 41명이 다쳐 병원으로 이송됐다고 밝혔다. 그중 23일 새벽 기준 32명이 퇴원했으며 일부 부상자는 중상을 입어 입원 중이다.

미국 국가교통안전위원회(NTSB)는 이번 사고의 경위와 발생 원인 등을 조사하고 있다.

사고 항공기 운항사인 재즈 항공은 캐나다 최대의 지역 항공사다. 캐나다 및 미국의 70개 목적지에 취항하고 있으며 캐나다 국책 항공사 에어캐나다와의 계약에 따라 에어캐나다 익스프레스 브랜드로 항공편을 운항하고 있다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “쟁점 대부분 합의” vs 이란 “대화 없다”…중동 정세 가를 ‘5일 유예’와 ‘5대 변수’

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

트럼프, 이란 에너지 시설 폭격 ‘5일 유예’ 선언…중동 정세 협상 국면 전환

BTS 광화문 컴백 열기 속 중국 타오바오·알리 불법 굿즈 판매 논란

한국·외국 보유세 비교에 “궁금했다” 李…공정위엔 “잘했다” 평가

“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

李대통령 “부동산 투기 방치하면 나라 망해…세제 등 철저히 준비”

지금 뜨는 뉴스

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

펄어비스, ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다