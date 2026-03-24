“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

방탄 0 화이트워싱 비판이 일고 있는 방탄소년단이아리랑 애니메이션 티저 영상 장면/방탄TV 유튜브 캡쳐

그룹 방탄소년단(BTS)이 공개한 '아리랑' 애니메이션 티저 영상이 화아트워싱(백인화) 비판이 일고 있다.BTS는 지난 13일 방탄TV 유튜브 채널을 통해 아리랑 티저 영상을 공개했다. 해당 콘텐츠는 1896년 하워드대학교에 입학한 한국인 유학생 7인과 이들이 미국에서 최초로 한국 전통음악을 녹음한 역사적 사건에서 영감을 받아 제작됐다고 설명했다. 제작진은 "현대적 상상력에 기반해 재구성된 창작물로 실제와 차이가 있을 수 있다"고 밝혔다. 해당영상은 공개 이후 24일기준 조회수 570만회를 돌파했고 영화 인기 급상승 3위에 오르는 등 관심을 모으고 있다.하지만 공개 이후 미국 일부 매체와 하워드대는 인물 구성과 연출 방식에 문제를 제기했다.특히 영상 속 주요 인물과 관객 다수가 백인 또는 비흑인으로 표현되고, 흑인 인물은 상대적으로 적거나 뒤편에 배치된 점이 논란이 됐다. 하워드대학교는 역사적으로 아프리카계 미국인 학생이 다수를 이루는 대표적인 흑인대학(HBCU)이라는 점에서 이러한 묘사가 부적절하다는 지적이다.하워드대학교 측은 자체 뉴스 플랫폼을 통해 "하워드대 내에 모인 사람들 대부분이 흑인이 아닌 것으로 묘사되어 있다"며 "이는 흑인 학생 비율이 높은 하워드대의 역사적 배경과 상반된다"고 지적했다.그러면서 "이 영상은 아무리 좋은 의도라 할지라도 문화적 감수성과 역사적 정확성이 필요하다는 점을 분명히 보여준다"고 평가했다.미국 경제매체 블랙엔터프라이즈는 흑인 K-팝 팬들과 HBCU 커뮤니티가 해당 영상이 인종적으로 부적절하게 표현됐다고 비판했다고 보도했다. 온라인 커뮤니티 레딧 등에서는 BTS가 하워드대를 '화이트워싱(백인화)'했다는 주장도 제기됐다.BTS는 지난 21일 서울 광화문 공연을 시작으로 약 3년 9개월 만에 완전체 활동을 재개하며 전 세계적인 주목을 받고 있다.