[아시아 이슈]세계적 주목 보아오포럼 개막, 자오러지 26일 연설

27일까지 4일 동안 일정

세계 경제와 국제 질서 향방 논의

AI와 디지털 경제도 핵심 의제

마지막 날 한중 기후협력 변화 논의

clip20260324132531 0 24일 막을 올린 보아오아시아포럼 개최지 모습. 4일 동안 열릴 예정으로 있다./신징바오.

'중국판 다보스포럼'으로 불리는 중국의 보아오(博鰲)아시아포럼이 하이난(海南)성 보아오아시아포럼국제회의센터에서 24일 나흘 동안 일정의 막을 올렸다. 올해로 25회 째를 맞는 이번 포럼은 중동 전쟁이 치열하게 진행되는 와중에 열린 만큼 관련 메시지도 나올 것이 확실해 더욱 세계적 주목을 모으고 있다.신징바오(新京報)를 비롯한 중국 매체들의 24일 보도를 종합하면 올해 포럼은 '공동의 미래 형성 : 새로운 환경·새로운 기회·새로운 협력'이 주제로 세계 경제와 국제 질서의 향방을 논의한다. 당초 예정대로 각국 지도자와 정부 고위 인사, 국제기구 책임자, 기업인, 학계 전문가, 언론인 등 수천 명이 참석했다.특히 로렌스 웡 싱가포르 총리를 비롯해 카자흐스탄 제1부총리, 아제르바이잔과 스리랑카 국회의장 등은 중국 정부의 초청을 받은 국가급 귀빈으로 활동할 예정으로 있다. 김민석 한국 총리 역시 참석해 기조 연설을 할 계획이었으나 중동 전쟁 여파 탓에 당초 일정을 변경, 영상으로 대신한다. 북한 정부의 고위급들도 초청을 받았다는 소문이 있기는 하나 참석은 하지 않았을 것으로 보인다.26일 열리는 개막식에는 중국 당정 권력 서열 3위인 자오러지(趙樂際) 전국인민대표대회(전인대·국회) 상무위원장이 기조연설에 나설 예정으로 있다. 현지 소식통들의 전언에 따르면 자국의 경제정책 방향을 설명한 다음 대외 개방 기조 등에 대한 입장을 피력할 것으로 보인다. 또 중동 전쟁의 조기 종식을 위한 당사국들의 자제와 유럽연합(EU)를 비롯한 서방국들의 중재 노력을 당부할 가능성도 없지 않다.세부적으로 보면 이번 포럼은 '세계정세와 발전 방향'을 비롯해 '지역 협력과 성장동력', '혁신을 통한 발전 잠재력 확대', '포용적 발전을 위한 파트너십 강화' 등 4대 의제를 위주로 진행될 것으로 보인다. 이 경우 미중 전략 경쟁과 보호무역주의 확산의 반작용인 다자주의와 국제협력의 필요성을 재확인하는 장(場)이 될 가능성도 농후하다. 이에 대해 런민(人民대학) 마샹우(馬相武) 교수는 "국제사회에서 미국이 독주하는 시대는 이제 끝났다. 다자주의 시대가 도래하고 있다"면서 현장의 분위기를 전했다.미래 경제의 화두라고 할 수 있는 인공지능(AI)과 디지털 경제 역시 핵심 의제로 다뤄질 것이 확실하다. 이 의제들은 'AI 혁신'과 'AI+ 산업 융합', 'AI+ 헬스케어' 등 세부 세션에서 집중적으로 논의될 것으로 보인다. 한마디로 산업 전반의 기술 변화와 규범 정립 문제가 폭넓게 다뤄진다고 할 수 있다.포럼 마지막 날인 27일에는 한중 기후변화 협력을 논의하는 원탁회의도 이례적으로 열린다.반기문 전 유엔 사무총장의 기조연설로 시작되는 이 회의에는 류전민(劉振民) 중국 기후변화사무 특사와 견종호 한국 외교부 기후변화 특사 등이 참석, 양국의 정책 방향과 협력 방안을 논의할 예정으로 있다. 새 정부 출범 이후 부쩍 가까워진 한중 관계를 상징적으로 대변하는 회의가 된다고 봐도 좋을 듯하다.