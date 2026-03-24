SK 사회적가치연구원 ‘민간 성과 보상 모델’, 정부 정책 공식 채택

전국 15개 시도 사회적가치 성과 측정해 기업당 최대 1억원 지급

사회적가치연구원_고용노동부_업무협약_0324 (2) 0 권창준 고용노동부 차관(왼쪽)과 나석권 사회적가치연구원 대표이사(오른쪽)가 3월 24일 사회적가치 창출 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. /사회적가치연구원

SK 사회적가치연구원(CSES)이 지난 10년간 민간 영역에서 검증해 온 '사회성과인센티브(SPC)' 모델이 고용노동부의 공식 정책으로 편입된다. 민간의 사회적 가치 측정 노하우가 정부의 보상 체계와 결합하면서 사회적 경제 생태계 확장의 전환점이 될 전망이다.24일 사회적가치연구원은 고용노동부와 '사회적 가치 창출 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 사회적기업 등 사회연대경제기업이 창출하는 가치를 체계적으로 측정하고 그 성과에 기반한 보상 체계를 전국적으로 확산하기 위해 마련됐다. 양측은 사회적 가치 측정 및 검증 협력, 기업 성과 데이터 공유, 생태계 발전 연구 등에서 긴밀한 공조를 이어가기로 합의했다.연구원은 지난 2015년부터 사회적 가치를 화폐 단위로 측정해 성과에 비례한 현금을 보상하는 SPC 사업을 운영해 왔다. 지난 10년간 468개 기업을 대상으로 5000억 원 규모의 사회적 가치를 측정하고 715억 원의 인센티브를 지급하며 모델의 실효성을 입증했다. 고용부는 이러한 연구원의 축적된 경험을 정책적으로 연계해 올해부터 '사회적 가치 창출 활성화 사업'을 본격 추진한다는 방침이다.해당 사업은 전국 15개 광역자치단체에서 시행된다. 기업이 창출한 사회적 성과를 측정해 성과에 비례한 사업비를 지원하는 것이 핵심이다. 지원 규모는 수도권의 경우 창출 가치의 15%, 비수도권은 20%범위 내에서 결정된다. 평가 결과에 따라 (예비)사회적기업은 기업당 최대 1억원, 그 외 기업은 최대 5000만원까지 지원받을 수 있다.나석권 사회적가치연구원 대표이사는 "지난 10년간 SPC를 통해 축적한 측정 경험과 역량이 정부 정책으로 제도화되어 의미가 크다"며 "고용부와의 협력을 통해 사회적 가치의 측정과 보상이 사회 전반으로 확산되는 데 기여하겠다"고 밝혔다.연구원은 향후 측정 체계의 전문성을 바탕으로 정책 현장을 지원하는 한편 사회연대경제기업의 성과가 객관적으로 평가받을 수 있도록 관련 연구와 협력 사업을 지속할 계획이다.