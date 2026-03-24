항공사 기장 살해 피의자 김동환 신상공개…내달 23일까지 게시

부산서 1명 살해·고양·창원서 추가 범행 시도

택배기사로 위장해 주소지 파악

0003706601_002_20260324164916395 0 /부산경찰청

부산에서 옛 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 피의자의 신상이 24일 공개됐다.부산경찰청은 이날 오후 신상정보공개심의위원회를 열고 살인 혐의로 구속된 김동환(49)의 이름과 나이, 사진을 홈페이지에 공개했다. 공개 기간은 오는 4월 23일까지다.경찰은 김동환 사건이 '특정중대범죄 피의자 등 신상정보공개에 관한 법률'상 요건에 해당한다고 판단했다. 범죄의 잔인성과 중대한 피해, 충분한 증거, 공공의 이익과 국민의 알 권리 등을 종합적으로 고려해 신상 공개를 결정했다는 설명이다.김동환은 지난 17일 오전 부산 부산진구의 한 아파트에서 옛 직장 동료인 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 이에 앞서 16일에는 경기 고양시 일산서구의 한 주거지에서 또 다른 직장 동료인 기장 B씨를 공격해 목을 조르며 살해를 시도했지만 미수에 그친 것으로 조사됐다.경찰에 따르면 김동환은 A씨를 살해한 직후 추가 범행을 위해 경남 창원의 또 다른 전 동료 C씨 주거지를 찾아갔으나 범행에 실패했다. 이후 울산으로 도주했다가 범행 약 14시간 만인 지난 17일 오후 8시께 붙잡혔다. 경찰은 지난 20일 김동환을 구속했다.수사 결과 김동환은 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 기장 4명에게 앙심을 품고 장기간 범행을 준비한 것으로 드러났다. 그는 경찰 조사에서 3년간 4명에 대한 살해를 계획해 왔다고 진술한 것으로 전해졌다. 또 수개월 전부터 피해자들을 몰래 따라다니며 주소지와 생활 습관, 동선을 파악했고, 택배기사로 위장해 주거지를 확인하는 등 치밀하게 범행을 준비한 것으로 조사됐다.김동환은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하며 "본인 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 부당한 기득권에 맞서서 내 할 일을 했다"고 말하기도 했다.다만 최근 진행된 반사회적 인격장애 검사인 사이코패스 진단 평가(PCL-R)에서는 기준 점수에 해당하지 않은 것으로 나타났다.경찰은 오는 26일 김동환을 검찰에 송치할 예정이다.