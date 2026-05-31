이윤행 후보 “군민의 한표가 함평의 미래 만드는 큰 힘 될것”

진인사 대천명 0 조국혁신당 이윤행 함평군수 후보가 31일 '진인사대천명'(盡人事待天命)' 피켓을 들고 지지를 호소하고 있다. /신동준 기자

조국혁신당 이윤행 함평군수 후보는 31일 "겸손한 마음으로 군민의 선택을 기다리겠다"고 밝혔다.이 후보는 이날 입장문을 통해 사전투표가 마무리된 시점에서 "높은 사전투표율 속에서 함평 군민들의 뜨거운 참여 의지와 변화에 대한 열망을 확인할 수 있었다"고 했다.이어 "전남에서 세 번째로 높은 투표율은 그만큼 변화를 갈망하고 있다는 증표이다"면서 "6월 3일 본 투표일을 앞두고 아직 투표하지 않은 모든 분들이 꼭 투표해 주실 것을 당부한다"고 했다.특히 이 후보는 "세상일은 사람이 최선을 다하고, 결과는 하늘의 뜻에 맡긴다는 '진인사대천명 (盡人事待天命)'의 마음으로 마지막까지 군민을 만나 군민의 뜻을 존중하면서 군민과 소통하고 통합하겠다"고 강조했다.무엇보다도 "힘든 경제 상황과 지역의 어려움 속에서도 따뜻한 격려와 응원을 보내주신 군민 여러분께 진심으로 감사 드린다"며 "보내주신 지지와 희망, 그리고 변화에 대한 열망을 결코 잊지 않겠다"고 말했다.그러면서 "함평의 발전은 특정 개인이 아닌 군민 모두의 힘으로 이루어진다"면서 "군민 한 분 한 분의 선택과 참여가 함평의 미래를 만드는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 덧붙였다.