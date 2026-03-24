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공공기관 차량 ‘5부제’ 의무시행… 李 “중동전쟁 비상대응체계 가동”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 03. 24. 19:12

24일 서울 종로구 정부서울청사 앞에 원유 안보위기 '주의' 경보 발령에 따른 공공 차량 5부제 안내문이 붙어 있다. 공공부문은 선도적으로 에너지절약을 실천하기 위해 25일부터 승용차 5부제를 의무적으로 시행한다. /박성일 기자 rnopark99@
이재명 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 "중동 전쟁의 확대·장기화로 원유와 천연가스 등의 수급 불안이 커지고 있다"며 "정부 차원의 비상대응체계를 선제적으로 가동해야 한다"고 말했다.

이에 정부는 25일 0시부터 공공기관 '승용차 5부제(요일제)'를 의무시행한다. 민간 부문은 우선 자율 참여를 유도하되, 자원안보 위기 단계가 '경계'로 격상될 경우 의무화하는 방안을 검토하기로 했다.

또한 정부는 전기료에 큰 영향을 주는 액화천연가스(LNG) 소비를 최소화하기 위해 정비 중인 원전을 추가 가동하고 원전 이용률을 현재 73%에서 80% 이상으로 높인다는 계획이다.

김성환 기후에너지부 장관은 이날 국무회의에서 이 같은 내용을 포함해 승용차 5부제 참여, 대중교통 이용,적정 실내온도 유지 등 국민 실천 과제 12가지 행동 요령도 제시했다. 중장기적으로는 재생에너지와 에너지저장장치(ESS) 확대를 통해 수입 에너지 의존도를 낮춘다는 계획이다.

이 대통령은 올해 예정된 석탄화력발전소 3기(하동화력발전소 1호기·보령5호기·태안2호기)의 폐쇄 일정 조정을 검토하라고 지시했다.

아울러 이 대통령은 이번 추가경정예산안(추경) 편성과 관련해 "현금으로 주는 것보다는 지역화폐 형태로 지급해야 골목상권에 돈이 빨리 돌고 경기 순환에 도움이 된다"며 지역화폐를 이용한 민생지원금 지급 방안에도 힘을 실었다.
홍선미 기자

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