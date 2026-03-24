공공기관 차량 ‘5부제’ 의무시행… 李 “중동전쟁 비상대응체계 가동”

24일 서울 종로구 정부서울청사 앞에 원유 안보위기 '주의' 경보 발령에 따른 공공 차량 5부제 안내문이 붙어 있다. 공공부문은 선도적으로 에너지절약을 실천하기 위해 25일부터 승용차 5부제를 의무적으로 시행한다. /박성일 기자 rnopark99@