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넷플릭스서 생중계된 ‘BTS 컴백 라이브’, 전세계 1840만명이 봤다

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 25. 08:48

80개 국가서 주간 TOP10, 24개 국가서 주간 순위 1위
[사진자료2] 넷플릭스 타고 생중계된 BTS 컴백 라이브 ARIRANG 전 세계 1,840만 시청자가 즐겨
넷플릭스를 통해 생중계된 'BTS 컴백라이브: ARIRANG'/넷플릭스
넷플릭스는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG(아리랑)'이 지난 21일 라이브 당일 하루 동안 전 세계 1840만명의 시청자가 해당 콘텐츠를 시청을 한 것으로 나타났다고 25일 밝혔다.

넷플릭스가 한국에서 최초로 라이브 송출을 진행한 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 80개 국가에서 주간 TOP10, 24개 국가에서 주간 순위 1위에 올랐다.

이번 라이브 이벤트는 전 세계에 생중계되며 글로벌 시청자들을 하나로 연결했다. 넷플릭스는 자체 콘텐츠 전송 네트워크인 '오픈 커넥트'는 물론 로드 밸런싱, 다중 인코더 자동 전환, 라이브 전용 인코딩 파이프라인 등 라이브 환경에 최적화된 기술을 활용해 방탄소년단의 컴백 퍼포먼스를 글로벌 시청자가 최상의 환경에서 즐길 수 있도록 노력을 기울인 바 있다.

이번 공연을 위해 10개국 출신의 스태프가 참여해 8개의 서로 다른 언어로 협업했고, 총 23대의 카메라와 124개의 중계 모니터, 164.5톤(t)에 달하는 방송 장비가 동원됐다. 공연 현장에는 약 9.5km의 전력 케이블이 설치되고 9660kVA 규모의 전력이 공급됐다. 또한 40테라바이트의 서버 용량과 108테라바이트에 달하는 촬영 데이터가 처리되는 등 대규모 라이브 제작 및 송출 역량에 집중했다.

넷플릭스 관계자는 "넷플릭스는 그간 K-드라마, K-영화를 통해 한국 문화의 글로벌 확산에 함께해왔다. 이번 공연은 그 역할을 방탄소년단과 함께 K-팝으로도 발걸음을 넓힌 사례로, 앞으로도 다양한 형식과 장르의 콘텐츠로 한국 콘텐츠를 전 세계에 알리기 위한 노력을 지속하겠다"라고 밝혔다.

현재 넷플릭스에서 시청이 가능한 이번 라이브 무대는 풍부한 색감의 돌비 비전(Dolby Vision), 현장에 있는 듯한 사운드를 제공하는 돌비 애트모스(Dolby ATMOS)로 감상할 수 있다. 생중계 이후 새롭게 정비한 자막을 34개 이상 언어로 제공한다. 또한 한국어·영어 오디오 화면 해설(AD)과 청각장애인용 자막(SDH)이 제공된다.
김영진 기자

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