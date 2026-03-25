이란, 호르무즈 해협 ‘비적대적 선박’ 통항 허용…안보리, IMO 서한 전달

이란과 사전 합의 거쳐 통항 가능…전쟁 가담 국가 제외

clip20260325094052 0 사우디아라비아에서 원유를 싣고 호르무즈 해협을 통과한 라이베리아 국적의 유조선 선룽 수에즈 막스호가 지난 12일(현지시간) 인도 뭄바이항에 입항하고 있다./AP 연합

이란이 유엔 안전보장이사회(안보리)와 국제해사기구(IMO)에 '비적대적 선박'의 호르무즈 해협 통과를 허용한다는 내용의 서한을 전달했다고 24일(현지 시간) 로이터통신이 보도했다.4주째 접어든 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁으로 전 세계 석유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 20%를 담당하는 호르무즈 해협에서의 운송이 거의 중단됐다.서한에 따르면 이란 당국은 타국의 선박이라도 이란에 대한 적대 행위에 가담하지 않고 안전 규정을 준수한다면, 사전 협의를 거쳐 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있다고 밝혔다.이란 외무부는 22일 15개국으로 구성된 유엔 안보리와 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 이러한 내용의 서한을 보냈으며, 이후 24일 런던에 본부를 둔 IMO의 176개 회원국 사이에 같은 내용의 서한이 공유됐다고 로이터는 전했다.이란은 미국과 이스라엘에 대해서는 단호한 입장을 유지했다. 이란은 "침략자들과 그 조력자들이 호르무즈 해협을 이용해 이란에 대한 적대적 작전을 펼치는 것을 방지하는 데 필요한 조치를 취했다"며, 미국 및 이스라엘 소유의 선박, 장비 및 모든 자산, 그리고 침략 행위에 가담한 국가들은 국제법상 인정되는 무해통항(Innocent Passage)이나 '비적대적 통항' 자격을 부여받지 못한다고 못 박았다.전문가들은 현재 사태가 진정되더라도 호르무즈 해협이 전쟁 전과 같은 상황으로 돌아가는 일은 없을 것으로 예상했다.